(Vídeo) Alvo da PF, Allan dos Santos agora questiona se STF não está por trás da facada em Bolsonaro

247 - Alvo de uma ação da Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga um esquema de propagação de fake news, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos questionou se membros do Supremo Tribunal Federal não estão por trás da facada em Jair Bolsonaro - o atentado ocorreu em 2018 durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG).

"Um homem tentou entrar no hospital, armado para terminar o que foi feito com a facada. O pessoal de Juiz de Fora comentou isso pra mim. Por que tanto mistério neste caso? Tem peixe grande no meio? Seria alguém do STF? Ou ligado a partidos políticos?", questionou o blogueiro.

Agentes da PF que bateram na casa de Allan dos Santos, no dia 16 de junho, copiaram as mensagens de WhatsApp do computador dele. Além das fake news, a corporação investiga atos pró-golpe.

Cascateiro oficial do Bolsonaro solta mais uma. Sugere que ministros do STF possam estar por trás de tentativa de assassinato do Bolsonaro. E revela ter ouvido que alguém tentou entrar armado em hospital onde Bolsonaro se recuperava da facada. Prêmio Pinóquio pra Allan Boca Livre pic.twitter.com/QzPkp129yG — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 22, 2020

