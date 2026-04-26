Vítima de transfobia relata humilhação após ataque de Cássia Kis em shopping no Rio (vídeo)

247 - A denúncia de transfobia envolvendo a atriz Cássia Kis, ocorrida em um banheiro de shopping no Rio de Janeiro, ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou a vítima, Roberta Santana, que decidiu tornar público o episódio. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a jovem detalhou o constrangimento sofrido e afirmou que pretende tomar medidas judiciais.

Mulher trans, atriz e auxiliar de restaurante, Roberta, de 25 anos, relatou que o episódio aconteceu enquanto chegava para o trabalho. Segundo ela, a situação começou dentro do banheiro feminino, onde ouviu comentários ofensivos antes de ser diretamente confrontada.

“Escutei ela falando absurdos, mas me fiz de maluca e entrei na cabine. Quando saí, ela estava reclamando com a funcionária do banheiro, que já me conhece. Cheguei perto e perguntei se estava falando comigo e ela começou a se alterar”, recordou.

De acordo com o relato, a discussão se intensificou quando a atriz teria questionado a presença de Roberta no local. “Ela falou que o Brasil está perdido, que era um absurdo um homem estar usando o banheiro das mulheres. Então, eu falei ‘eu sou uma travesti e você tem que respeitar travesti em banheiro feminino”, afirmou.

Roberta destacou ainda o que considera um desconhecimento e desrespeito por parte da agressora. “Ela falou ‘então, você está assumindo que é homem’. Travesti não é homem, é gênero feminino, mas ela é ignorante. E são as leis, ela tem que respeitar, senão não pode viver em sociedade”, declarou.

A jovem contou que, após o primeiro confronto, percebeu que estava sendo seguida. “Ela esperou que eu fosse pra um lado e foi para o outro. Nos encontramos no corredor seguinte e eu perguntei se ela estava me seguindo. Ela começou a gritar no corredo do shopping. Acho que foi para tentar me intimidar”, disse.

Abalada, Roberta descreveu o impacto emocional do episódio. “Ela foi bem asquerosa, bem ruim mesmo. Não a conheço, só tive esse contato, mas deu pra ver a maldade na fala dela. Ela me humilhou muito, foi uma situação muito constrangedora”, desabafou.

Segundo ela, foi a primeira vez que enfrentou uma situação desse tipo. “Nunca tinha passado por isso na minha vida. Escutei coisas como ‘não tem placa autorizando sua entrada aqui’ e ‘o Brasil não vai pra frente por isso, essas coisas absurdas’. A chamei de mal-educada e transfóbica, mas fiquei muito abalada e frustrada. Foi uma violência verbal”, acrescentou.A vítima informou que pretende registrar ocorrência policial e já busca apoio jurídico para processar a atriz. “Ela tem que pagar pelo que fez”, concluiu.