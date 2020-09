'Vou mandar para a PQP', diz Paola Carosella sobre quem sugere trocar arroz por macarrão

247 - A chef de cozinha Paola Carosella se manifestou no Twitter sobre a sugestão que vem circulando no debate cotidiano acerca da substituição do arroz pelo macarrão, em razão do preço muito elevado do grão atualmente.

"'Vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é o substituto do arroz...', vou estar te mandando para puta que o pariu, que é a puta que o pariu mesmo", escreveu Paola.

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, por exemplo, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, sugeriu "promover o macarrão" para substituir o arroz nesta fase de crise.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.