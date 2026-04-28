WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares; Confira os modelos

247 - O WhatsApp passará por uma nova atualização em sua política de compatibilidade e deixará de funcionar em celulares mais antigos a partir de 8 de setembro de 2026. A informação foi divulgada pelo g1, e marca mais uma etapa do processo contínuo de adaptação do aplicativo a sistemas operacionais mais recentes e seguros.Com a mudança, aparelhos que operam com Android 5.0 e 5.1 perderão acesso ao aplicativo de mensagens.

Na prática, isso significa que usuários desses dispositivos não poderão mais enviar ou receber mensagens, nem utilizar outros recursos da plataforma, caso não atualizem o sistema ou troquem de aparelho.A decisão segue uma prática recorrente da Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, que revisa periodicamente quais versões de sistemas operacionais ainda são compatíveis com o serviço. O objetivo é concentrar esforços nas versões mais modernas, que possuem maior base de usuários e oferecem melhores condições de segurança e desempenho.

Atualmente, o WhatsApp ainda funciona em dispositivos com Android 5.0 ou superior, mas essa exigência será elevada para Android 6.0 ou versões mais recentes. No caso dos iPhones, o aplicativo segue compatível com iOS 15.1 ou superior.

A falta de uma lista oficial de aparelhos afetados pode gerar dúvidas entre os usuários. Isso acontece porque o suporte é definido com base no sistema operacional, e não diretamente nos modelos de celulares. Fabricantes como Google e Apple lançam atualizações anuais de seus sistemas, mas nem todos os dispositivos recebem essas versões mais novas, especialmente os modelos mais antigos.

Para verificar se o celular será impactado, o usuário pode consultar a versão do sistema operacional nas configurações do aparelho. Em dispositivos Android, o caminho geralmente inclui acessar “Configurações”, depois “Sobre o telefone” ou “Sobre o dispositivo”, e, em alguns casos, “Informações do software”. Já no iPhone, a verificação é feita em “Ajustes”, “Geral” e “Atualização de Software”.

Caso o sistema não seja compatível com os novos requisitos do WhatsApp, existem duas alternativas: atualizar o sistema operacional, se houver disponibilidade, ou migrar a conta para um aparelho mais recente.

A perda de suporte para sistemas antigos está diretamente ligada a questões técnicas e de segurança. De acordo com a Meta, versões desatualizadas podem não oferecer os recursos necessários para o funcionamento adequado do aplicativo, além de apresentarem vulnerabilidades que comprometem a proteção dos dados dos usuários.Antes de encerrar o suporte, o próprio WhatsApp costuma alertar os usuários afetados por meio de notificações dentro do aplicativo. "Também exibiremos alguns lembretes solicitando que você atualize o sistema", informa o app.

A lista de compatibilidade é atualizada anualmente e permanece disponível na Central de Ajuda do WhatsApp. Especialistas recomendam que os usuários mantenham seus dispositivos atualizados não apenas para garantir o funcionamento de aplicativos populares, mas também para proteger informações pessoais contra riscos digitais.