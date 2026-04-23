Meta anuncia corte de 8 mil empregos e amplia foco em IA

247 - A Meta anunciou uma nova rodada de ajustes em sua estrutura global ao reduzir milhares de postos de trabalho e reforçar sua estratégia voltada ao desenvolvimento tecnológico. A decisão ocorre em meio ao avanço da inteligência artificial no setor de tecnologia. Segundo informações divulgadas pela agência France Presse (AFP), nesta quinta-feira (23), a empresa responsável por Facebook, Instagram e WhatsApp planeja demitir 8 mil funcionários, o que representa cerca de 10% de sua força de trabalho, com mais de 78 mil funcionários.

Embora a empresa não tenha apontado diretamente a tecnologia como causa dos cortes, o diretor-executivo Mark Zuckerberg já relacionou o avanço da IA à redução de custos operacionais. “Projetos que antes exigiam grandes equipes agora são concluídos por uma única pessoa altamente qualificada”, afirmou o executivo no início do ano.

A Meta projeta ampliar de forma significativa os aportes em inteligência artificial nos próximos anos. Para 2026, a empresa planeja investir entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões, valores destinados principalmente à construção de infraestrutura tecnológica, como chips e centros de dados.

Reestruturação e corte de vagas

Além das demissões, a companhia também pretende extinguir 6 mil posições ainda não preenchidas. No fim de dezembro, a Meta contava com 78.865 empregados, conforme documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A diretora de recursos humanos, Janelle Gale, explicou que a medida integra um plano mais amplo de reorganização interna. “gerir a empresa de forma mais eficiente e compensar os investimentos”, afirmou, ao comentar a estratégia adotada pelo grupo.

Histórico recente de demissões

A empresa já havia promovido cortes significativos nos últimos anos. Em 2022, a Meta eliminou 11 mil postos de trabalho. Em março de 2023, realizou uma nova rodada com mais 10 mil desligamentos. Apesar das reduções, o quadro de funcionários cresceu entre o fim de 2023 e o fim de 2025, com a inclusão de mais de 11 mil trabalhadores no período.



