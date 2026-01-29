WhatsApp lança novo modo de segurança para conter ataques cibernéticos; saiba como acessar

247 - A Meta anunciou uma atualização de segurança considerada robusta para o WhatsApp no Brasil, com foco em enfrentar a crescente sofisticação dos ataques cibernéticos. A novidade introduz um conjunto de medidas voltadas especialmente à proteção de usuários considerados mais vulneráveis à espionagem digital, como ativistas, jornalistas e figuras públicas.

As informações foram divulgadas pela própria Meta, que detalhou que o novo pacote de segurança altera a forma como o aplicativo processa arquivos recebidos, criando um ambiente mais restritivo e preventivo contra ameaças digitais. A iniciativa faz parte de uma estratégia global para reduzir riscos associados ao envio de conteúdos maliciosos por meio de aplicativos de mensagens.

O principal destaque da atualização é a implementação do recurso chamado Configurações Rigorosas da Conta. Quando ativada manualmente pelo usuário, essa função impede que fotos, vídeos e documentos enviados por números desconhecidos sejam baixados automaticamente no dispositivo.

A medida busca neutralizar a disseminação de malwares que se disfarçam de arquivos inofensivos, prática comum em ataques direcionados. Com o novo sistema, nenhum conteúdo suspeito é salvo no aparelho sem uma ação consciente do usuário, reduzindo significativamente as chances de infecção por softwares maliciosos.

Outro avanço importante está na base tecnológica da ferramenta. O WhatsApp passou a utilizar a linguagem de programação Rust no processamento de mídias. Reconhecida no setor de tecnologia por sua capacidade de evitar erros de memória — falhas frequentemente exploradas por hackers —, a adoção do Rust torna a infraestrutura do aplicativo mais resistente a invasões e explorações críticas.

Além disso, o mensageiro agora conta com um sistema de verificação em segundo plano capaz de identificar arquivos conhecidos como “camaleões”, que simulam ser vídeos ou imagens, mas escondem códigos maliciosos. Essa análise ocorre antes mesmo da execução do anexo e funciona de forma independente do sistema operacional do aparelho, seja Android ou iOS, mesmo que ele não esteja totalmente atualizado.

Segundo a Meta, a combinação dessas camadas de proteção amplia a capacidade do WhatsApp de detectar ameaças antes que elas causem danos, reforçando a segurança dos dados pessoais e das comunicações dos usuários.

A atualização está sendo liberada de forma gradual para a base de usuários no Brasil. Aqueles que já tiverem acesso ao recurso podem ativá-lo acessando o menu Configurações, entrando na aba Privacidade e, em seguida, selecionando Configurações Avançadas, onde será possível habilitar as proteções adicionais.

A expectativa da empresa é que o novo modo de segurança contribua para tornar o WhatsApp um ambiente mais seguro diante do aumento de golpes digitais, espionagem cibernética e ataques direcionados, que têm se tornado cada vez mais frequentes e sofisticados.