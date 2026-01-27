WhatsApp anuncia novo modo de alta segurança

27 Jan (Reuters) - O serviço de mensagens WhatsApp da Meta está oferecendo aos usuários um modo de segurança avançado, juntando-se a um número crescente de empresas de tecnologia dos EUA que permitem aos usuários optar por proteções mais robustas contra hackers em troca de uma experiência mais restritiva.

A nova opção, lançada na terça-feira e chamada "Configurações de conta rigorosas", é um botão nas configurações do WhatsApp que ativa uma série de medidas de segurança com um único clique.

Essas medidas incluem o bloqueio de mídias e anexos de remetentes desconhecidos, a desativação da pré-visualização de links (as miniaturas que aparecem quando um URL é inserido em um chat) e o silenciamento de chamadas de contatos desconhecidos. Todas as três foram identificadas como potenciais vetores de vigilância e de hackers avançados.

Em uma postagem no blog, o WhatsApp afirmou que, embora todas as conversas de seus usuários sejam protegidas por criptografia de ponta a ponta, "também sabemos que alguns de nossos usuários – como jornalistas ou figuras públicas – podem precisar de medidas de segurança extremas contra ataques cibernéticos raros e altamente sofisticados".

A Meta Plataformas é a terceira grande empresa de tecnologia a oferecer um reforço de segurança para usuários de alto risco.

Em 2022, a Apple lançou o "Modo de Bloqueio", que descreve como "uma proteção extrema e opcional" projetada para "pouquíssimos indivíduos" que podem ser alvos de ameaças digitais avançadas. Disponível para iPhone e macOS, o recurso desativa a maioria dos anexos de mensagens e pré-visualizações de links, além de restringir chamadas do FaceTime e navegação na web.

No ano passado, o Android da Alphabet começou a oferecer o "Modo de Proteção Avançada" para usuários com "alta consciência de segurança".

Assim como o "Modo de Bloqueio", a opção mais segura da Alphabet sacrifica algumas funcionalidades em prol de uma segurança aprimorada, incluindo a restrição de downloads de aplicativos potencialmente arriscados de fora da Play Store, loja própria da Alphabet.

Uma pesquisadora que ajuda a defender figuras da sociedade civil contra ataques de hackers disse que o anúncio do WhatsApp foi "um desenvolvimento muito bem-vindo".

O recurso ajudará a proteger dissidentes e ativistas, além de incentivar outras empresas de tecnologia a aprimorarem seus serviços, afirmou John Scott-Railton, que trabalha no Citizen Lab, um grupo de pesquisa sediado na Universidade de Toronto.

"Minha esperança é que outros sigam o exemplo", disse ele.