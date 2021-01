YouTube muda para valorizar os vídeos com qualidade e também o e-commerce

A plataforma de vídeo mais popular do mundo está passando por algumas mudanças e testando novas ferramentas. O objetivo do YouTube é dar mais espaço para vídeos bem estruturados e com bons conteúdos, além de impedir que teorias da conspiração e fake news se propaguem pelo serviço. O site também deve dar mais atenção para o e-commerce, testando a venda direta dos produtos que aparecem nos vídeos.

Essas mudanças na plataforma são uma tendência que começou em janeiro, principalmente após a suspensão em definitivo do canal de Donald Trump. O site começou a limpar os vídeos que apresentavam um forte indício de fake news e também de várias outras inconsistências. Assim, a ideia é que os conteúdos de boa qualidade, e mais profissionais, ganhem espaço e consigam um maior alcance.

O YouTube não é a única rede que está realizando essa limpeza. O Facebook, o Twitter e até mesmo o Instagram também estão buscando formas de valorizar conteúdos mais ricos e informativos. Essas empresas conseguiram perceber, principalmente nos Estados Unidos, que as informações mentirosas nas redes sociais conseguem atingir uma força destrutiva de alto nível. A moderação é a única forma de solucionar isso.

A Google e a Apple também se mostraram preocupadas com a loja virtual de aplicativos para smartphones. Tanto que a rede social Parler foi proibida de aparecer no catálogo da Apple Store e da Play Store, pois não contava com um sistema próprio de moderação nos grupos formados no aplicativo. Uma regra que é importante para evitar que conteúdos ruins ganhem maior alcance com as pessoas.

Espaço para o e-commerce

Enquanto cuida da qualidade do conteúdo, o YouTube também foca em aproveitar o crescimento do e-commerce em todo o mundo. A empresa começou a testar uma ferramenta que permite aos usuários comprar os produtos que aparecem nos vídeos diretamente pela plataforma. Algo que é bastante usado pelo Instagram, e que costuma gerar bons números. A ideia da plataforma de vídeo é integrar o site com a Shopify para fazer essas vendas diretas.

Isso significa que a produção de vídeos para o YouTube vai ficar ainda mais profissional, pois um conteúdo de qualidade vai aumentar a chance do usuário comprar algo de forma instantânea. A forma de apresentar o produto e falar sobre ele terá que ser feita com mais atenção. Também será importante aprender a usar ferramentas de edição, como colocar música em vídeo pelo software Lyric Video Maker da InVideo. Essa plataforma ajuda o usuário a criar vídeos com diversas opções de áudios e músicas da biblioteca em constante expansão do serviço. Assim, quanto mais programas conhecer para melhorar o vídeo, é maior a hipótese do canal apresentar conteúdos de qualidade, principalmente no quesito visual.

No Brasil, essa mudança na plataforma de vídeos tem tudo para dar certo. A ideia de assistir o review de um produto, gostar e comprar em poucos cliques parece ser a fórmula ideal. Além disso, o e-commerce está crescendo de forma consistente no país. É o comércio com maior potencial no momento, principalmente na crise atual. Caso o site consiga moderar os conteúdos ruins, será uma plataforma interessante para se testar.

O YouTube vai passar por grandes mudanças em 2021, e muitas delas necessárias. Na verdade, quase todas as redes sociais deveriam aplicar essas ações. Limpar as fake news e as teorias da conspiração são os primeiros passos para garantir que a internet tenha mais conteúdos consistentes e verdadeiros. Será um processo lento, mas que, pelo menos, começou a ser feito. Uma boa notícia para qualquer um que consome muito conteúdo e notícias da internet.

