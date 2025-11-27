China divulga novo livro branco sobre controle de armas e segurança global

247 – A China divulgou, nesta quinta-feira, um novo livro branco que detalha sua política de controle de armas, desarmamento e não proliferação, reforçando sua posição sobre segurança global e governança tecnológica. As informações foram publicadas pelo Global Times, órgão de mídia chinesa ligado ao Diário do Povo.

De acordo com o texto, o documento intitulado “China's Arms Control, Disarmament, and Nonproliferation in the New Era” descreve o papel “construtivo” desempenhado pelo país na formulação de iniciativas e soluções internacionais para ampliar a cooperação e reduzir riscos associados ao armamento global.

Compromisso com a paz e a estabilidade internacional

O livro branco afirma que a China “tem sido e sempre será uma construtora da paz mundial, uma contribuinte para o desenvolvimento global e uma defensora da ordem internacional”.

O texto destaca que Pequim busca consolidar sua atuação em fóruns multilaterais e fortalecer mecanismos de governança global em temas sensíveis, como armas estratégicas, tecnologia militar emergente e monitoramento de ameaças internacionais.

Foco em novos domínios estratégicos: espaço, cibersegurança e IA

Segundo o documento, um dos objetivos centrais da publicação é apresentar “de forma abrangente” as políticas e práticas chinesas relacionadas ao controle de armas e à não proliferação, especialmente no que se refere a áreas de fronteira como espaço exterior, espaço cibernético e inteligência artificial.

Esses setores são considerados sensíveis e estratégicos por envolverem riscos crescentes em um cenário global marcado por disputas tecnológicas, competição militar e pressões geopolíticas. Ao reforçar sua posição, a China busca se inserir como ator-chave na construção de regras e normas internacionais que evitem uma escalada de conflitos ligados às novas tecnologias.

Apelo por cooperação internacional

O livro branco também reitera o compromisso da China em “salvaguardar a paz e a segurança mundial” e conclama os demais países a colaborarem para o fortalecimento dos mecanismos internacionais de controle de armas.

Em meio a um ambiente global de tensões crescentes, o discurso chinês mira a preservação da estabilidade e a prevenção de conflitos, reforçando a necessidade de soluções multilaterais para questões que ultrapassam as fronteiras nacionais.