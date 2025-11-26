“Questão palestina é um teste para a governança global”, diz Xi Jinping

247 – O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma mensagem oficial a uma reunião das Nações Unidas realizada nesta terça-feira em homenagem ao Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. As declarações foram publicadas originalmente pelo Global Times.

Na mensagem, Xi afirmou que “a questão palestina está no centro do conflito no Oriente Médio”, destacando que ela afeta diretamente a justiça internacional, a equidade e a estabilidade regional. O líder chinês defendeu que, diante da atual escalada, a comunidade internacional precisa “construir um consenso mais amplo” e adotar medidas firmes para alcançar um cessar-fogo abrangente e duradouro em Gaza, evitando qualquer retomada dos confrontos.

Xi pede respeito ao princípio de “palestinos governando a Palestina”

O presidente chinês destacou que a reconstrução e a administração de Gaza devem seguir o princípio de “os palestinos governando a Palestina”, com total respeito à vontade do povo palestino e levando em conta as preocupações legítimas dos países da região.

Xi ressaltou a urgência de melhorar rapidamente a situação humanitária em Gaza e aliviar o sofrimento da população, que enfrenta uma crise sem precedentes.

Para ele, o ponto central continua sendo a busca da solução de dois Estados, como caminho essencial para um acordo político duradouro e para a estabilização do Oriente Médio.

“Questão palestina é um teste para a governança global”, diz Xi

Em sua mensagem, Xi Jinping enfatizou que a questão palestina representa também um teste para a eficácia do sistema de governança global.

Segundo ele, a comunidade internacional deve “enfrentar as causas profundas da questão palestina, assumir responsabilidades, tomar ações fortes, corrigir injustiças históricas e defender a equidade e a justiça”.

O presidente chinês afirmou ainda que, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China apoia firmemente a causa justa do povo palestino para restaurar seus direitos nacionais legítimos. Ele reforçou que Pequim continuará cooperando com a comunidade internacional para buscar uma solução abrangente, justa e duradoura para a questão palestina “o mais cedo possível”.