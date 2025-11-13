China entra na era dos três porta-aviões e exibe dados que reforçam capacidade de operações em mares distantes

247 – A oficialização do comissionamento do porta-aviões Fujian — o primeiro da China equipado com catapultas eletromagnéticas — marcou a entrada definitiva do país na era das três embarcações de grande porte operadas pela Marinha do Exército de Libertação Popular (PLA Navy). As informações foram divulgadas pelo PLA Daily, conforme noticiado originalmente pelo Global Times.

No relatório especial intitulado “Nossos porta-aviões, nossa era”, o PLA Daily apresentou uma série de dados inéditos sobre a rotina de treinamentos e as capacidades operacionais das embarcações Liaoning, Shandong e Fujian, destacando que o conjunto de estatísticas demonstra a prontidão chinesa para operações cada vez mais distantes do litoral.

Liaoning já opera em ritmo de guerra, diz oficial

O relatório desmentiu interpretações comuns de internautas chineses, segundo os quais o Liaoning seria apenas um navio de testes.

O oficial Zhang Hongyang, do departamento de navegação do navio, afirmou literalmente:

“O porta-aviões Liaoning não é um navio de treinamento ou experimental, como alguns pensam. Desde o momento em que foi comissionado, ele foi concebido para se preparar para a guerra e para o combate. As aeronaves já estão totalmente implantadas no navio há muito tempo, e treinamentos de prontidão em mar aberto são realizados regularmente.”

Segundo Zhang, apenas em 2024 o Liaoning navegou quase 30 mil milhas náuticas.

Shandong dispara em número de decolagens e pousos

O ritmo operativo do porta-aviões Shandong, em serviço há menos de seis anos, também impressiona.

O oficial Wei Lanke, da unidade de apoio às operações de decolagem e pouso, afirmou ao PLA Daily que:

“O número e a frequência das saídas de aeronaves embarcadas lançadas pelo Shandong estão além da imaginação das pessoas.”

Wei revelou que, apenas nos últimos dois anos, o total de decolagens superou várias vezes o registrado nos quatro anos anteriores.

Fujian estreia catapultas eletromagnéticas com 100% de sucesso

O recém-comissionado Fujian realizou seus primeiros lançamentos com catapultas eletromagnéticas envolvendo três modelos de aeronaves: J-35, J-15T e KJ-600.

O oficial Tian Wei, do departamento de apoio à aviação do navio, destacou:

“As três aeronaves realizaram dezenas de lançamentos, todas bem-sucedidas na primeira tentativa.”

Tian explicou que o desempenho só foi possível graças a dezenas de milhares de simulações em terra, testes repetidos com cargas estáticas e um processo de trabalho descrito como “incontáveis madrugadas viradas e esforços incansáveis”.

Rotina de missões em mar distante molda pilotos de combate

O piloto de caça embarcado Zheng Ziqian relatou sua experiência ao PLA Daily:

“Durante cada missão em mares distantes, realizo sorties de combate quase todos os dias. Cada encontro aéreo e engajamento com aeronaves militares estrangeiras nasce da confiança forjada em mais de 1.000 sorties de treinamento orientadas para o combate.”

Especialista afirma que China já tem capacidade operacional plena em mares distantes

O especialista militar Zhang Junshe disse ao Global Times que os dados revelados comprovam que os porta-aviões chineses já atingiram capacidade de combate em operações de mares distantes, especialmente em missões de defesa marítima.

Segundo ele, a entrada do Fujian ampliará o poderio aeronaval do país de forma significativa, à medida que mais aeronaves forem incorporadas.

Quando o Fujian estará totalmente equipado?

Questionado sobre o cronograma de implantação completa da aviação embarcada no Fujian, o porta-voz da Marinha do PLA, Leng Guowei, afirmou que o processo está avançando conforme planejado, destacando o desenvolvimento e os testes contínuos dos caças J-35, J-15T e J-15D, além do avião de alerta aéreo antecipado KJ-600 e dos helicópteros da série Z-20.

Leng afirmou:

“Compartilho das mesmas expectativas de todos. Acredito que não vai demorar muito.”