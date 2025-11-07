Xi Jinping prestigia da cerimônia de comissionamento do porta-aviões chinês Fujian

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, prestigiou na quarta-feira (6) a cerimônia de comissionamento e apresentação da bandeira do Fujian, o primeiro porta-aviões da China equipado com catapultas eletromagnéticas, realizada na província de Hainan, no sul do país.

Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, embarcou no porta-aviões para inspecionar a embarcação em um porto naval na cidade de Sanya.

Após a cerimônia, o líder chinês foi informado sobre o desenvolvimento dos porta-aviões do país e tomou conhecimento da capacidade de combate integrada e do funcionamento do sistema de catapultas eletromagnéticas do Fujian.

O Fujian é o primeiro porta-aviões chinês equipado com catapultas eletromagnéticas e o terceiro da frota nacional. Foi lançado ao mar e batizado em junho de 2022. Projetado e construído integralmente pela China, possui uma tecnologia de catapultas eletromagnéticas que está entre as mais avançadas do mundo.

Fonte: CMG