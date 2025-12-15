China recebe fluxo crescente de capitais internacionais; entenda

247 – A China voltou a atrair um fluxo crescente e sustentado de capitais internacionais em 2025, em um movimento que envolve o retorno de investidores institucionais, o aumento de alocações de longo prazo e uma presença mais robusta de recursos estrangeiros em setores estratégicos, especialmente o de inteligência artificial. A tendência sinaliza uma aposta renovada na economia chinesa e em sua capacidade de combinar crescimento, estabilidade e inovação tecnológica.

A análise foi apresentada em editorial publicado pelo Global Times, que examina as razões pelas quais o capital internacional vem “ampliando a escala” de seus investimentos no país. Segundo o jornal, a agenda econômica chinesa passou a ser acompanhada de perto pela comunidade internacional, frequentemente associada a termos como crescimento, estabilidade, investimento e inteligência artificial.

Desde o início do ano, o retorno do capital estrangeiro ao mercado chinês ocorre de forma visível e consistente. Há sinais claros de aumento do investimento externo direto, reentrada de grandes investidores institucionais e maior participação de capital de longo prazo, com destaque para empresas ligadas a tecnologias emergentes, sobretudo a inteligência artificial. Em fevereiro, o Financial Times sintetizou esse movimento ao afirmar: “A China voltou a ser investível? A resposta é sim, e sempre foi.”

Tecnologia entra em fase de expansão em larga escala

De acordo com o editorial, a valorização coletiva das empresas chinesas de tecnologia em diversos setores indica que o país entrou em uma fase de crescimento acelerado após um período de consolidação. A volta do capital internacional para ativos tecnológicos chineses reflete otimismo em relação à transição dessas empresas, que passam da acumulação de capacidades para a expansão em escala e de avanços localizados para uma competição sistêmica.

Esse processo é sustentado, segundo o Global Times, por políticas públicas estáveis voltadas ao desenvolvimento da indústria de inteligência artificial e por um esforço contínuo do Estado chinês para fortalecer sua capacidade de atrair e reter recursos globais de alta qualidade.

Diretrizes econômicas reforçam sinal de abertura

O recente Encontro Central de Trabalho Econômico definiu tarefas-chave como “avançar a Iniciativa IA Plus”, “aperfeiçoar a governança da inteligência artificial” e “reformar e melhorar os sistemas de promoção do investimento estrangeiro”. Essas diretrizes também aparecem nas recomendações para a formulação do 15º Plano Quinquenal (2026–2030), que inclui metas como acelerar a inovação digital e inteligente, equilibrar acesso ao mercado e operações empresariais e reduzir ainda mais a lista negativa de acesso ao mercado.

Segundo o editorial, o conjunto dessas medidas envia uma mensagem clara ao exterior: a porta da China para a abertura econômica continuará se ampliando. O aumento do investimento estrangeiro é interpretado como um voto de confiança nas perspectivas da economia chinesa e uma resposta direta ao compromisso do país com a ampliação da abertura.

Crescimento estável e confiança internacional

O Global Times destaca que, desde o início de 2025, a economia chinesa opera de forma estável, com exportações resilientes e crescimento gradual da demanda interna. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial elevaram suas projeções para o crescimento da China neste ano. A diretora-gerente do FMI afirmou ainda que o 14º Plano Quinquenal cumpriu, de forma geral, seus objetivos de crescimento e que a China deverá continuar respondendo por cerca de 30% da expansão da economia global nos próximos anos.

Para o jornal, ao fortalecer continuamente sua capacidade de inovação, aperfeiçoar seu sistema industrial e manter uma governança macroeconômica previsível, a China oferece um valor raro para a economia global: certeza.

Vantagens sistêmicas atraem capital de longo prazo

O interesse do capital internacional, segundo a análise, não se limita a oportunidades temporárias em setores específicos, mas recai sobre as vantagens estruturais da economia chinesa. O país conta com um sistema industrial completo e uma capacidade de suporte robusta, o que permite que inovações avancem rapidamente da pesquisa para a engenharia, o desenvolvimento de produtos e a produção em larga escala.

Além disso, a diversidade de cenários de aplicação e a alta densidade de clusters industriais permitem que novas tecnologias não apenas sejam criadas, mas também amplamente utilizadas, passando por processos contínuos de otimização. Esse circuito fechado, que conecta pesquisa, manufatura e mercado, é apontado como um fator decisivo para investidores em busca de previsibilidade em um cenário global marcado por incertezas.

Abertura como estratégia de longo prazo

O editorial observa ainda que a atenção internacional aos ativos chineses reflete uma avaliação sobre as perspectivas futuras de crescimento global. Em um contexto de recuperação econômica frágil, conflitos geopolíticos, volatilidade financeira e pressões protecionistas, a China optou por responder com mais abertura, reformas profundas e serviços de maior qualidade.

Segundo o Global Times, a estratégia chinesa não é conjuntural, mas baseada no respeito às leis econômicas. Abrir-se ao mundo não significa abrir mão de interesses, mas ampliar benefícios compartilhados. Da mesma forma, a competição não é vista como um jogo de soma zero, mas como um caminho para ganhos mútuos por meio de maior eficiência e melhor oferta.

Perspectivas para o próximo ciclo

O jornal conclui que a preferência do capital internacional pelo mercado chinês resulta de uma avaliação racional das leis econômicas, da comparação entre diferentes trajetórias de desenvolvimento e do cálculo realista das oportunidades futuras. A China, afirma o editorial, não desviará seu rumo de desenvolvimento por pressões externas nem interromperá sua abertura diante de turbulências de curto prazo.

Com a aproximação do 15º Plano Quinquenal, a expectativa é de que o país ofereça ao mundo mais oportunidades de cooperação e crescimento sustentável, apoiadas em inovação mais forte, um sistema industrial mais sofisticado e níveis mais elevados de abertura econômica. O movimento antecipado do capital internacional, conclui o Global Times, é uma confirmação precoce dessa tendência e uma entrada ativa nesse novo ciclo de desenvolvimento.