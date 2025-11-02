Exército chinês reage à patrulha conjunta das Filipinas e outros países no Mar do Sul da China

247 - O Exército de Libertação Popular da China (ELP) anunciou neste sábado (1) que está monitorando de perto a “patrulha conjunta” realizada pelas Filipinas com nações extraterritoriais no Mar do Sul da China. A iniciativa representa uma ameaça direta à estabilidade da região e foi classificada como uma provocação deliberada.

De acordo com o Global Times, o porta-voz do Comando do Teatro Sul do ELP, coronel Tian Junli, afirmou que a operação, realizada entre 30 e 31 de outubro, “comprometeu seriamente a paz e a estabilidade regional”. O militar afirmou que Manila “atua em conluio com forças externas” e é “a verdadeira causadora de problemas na questão do Mar do Sul da China”.

Tian declarou que o comando militar chinês mobilizou tropas para acompanhar todos os movimentos das embarcações estrangeiras. “Todas essas atividades disruptivas e sensacionalistas estão sob controle total”, enfatizou o porta-voz. Segundo ele, as forças chinesas permanecem “em estado de alerta máximo” e estão prontas para “defender resolutamente a soberania nacional, os direitos marítimos e os interesses da China”.

O governo filipino tem reforçado laços militares com países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, o que Pequim interpreta como parte de uma estratégia de contenção de sua influência no Mar do Sul da China.