247 - Em 27 de abril, o embaixador dos EUA no Peru, Bernie Navarro, fez uma comparação não provocada entre a China e o Lobo Mau da Chapeuzinho Vermelho — o vilão do conto de fadas que engana e devora os fracos sob uma máscara de boa vontade — numa tentativa deliberada de difamar a cooperação da China com o Peru e outras nações latino-americanas, destaca artigo do jornal chinês Global Times .

O embaixador da China na Colômbia, Zhu Jingyang, respondeu: "Caro colega, quando o senhor descreve o Lobo Mau da Chapeuzinho Vermelho, não está se olhando no espelho? O senhor grita 'livre escolha', mas brande o porrete das sanções; o senhor se faz de 'país maduro', mas recorre a zombarias baratas... Com isso, o senhor só deixa cristalino quem é o verdadeiro Lobo Mau."

A troca de farpas é a mais recente de uma série de provocações do embaixador Navarro.

No início deste mês, Navarro advertiu o Peru de que a não compra de caças F-16 desencadearia retaliação dos EUA, destacando a influência de Washington sobre a tomada de decisões peruana. O embaixador Zhu respondeu: "Esta não é linguagem diplomática — é coerção direta, pura e crua."

A compra de armas é uma questão que se encontra dentro da jurisdição soberana de uma nação. O fato de um embaixador dos EUA ter feito comentários arrogantes que interferem na soberania de outro país revela claramente a natureza sinistra da hegemonia estadunidense.

As ações de Navarro este ano — incluindo sua exigência, em tom de brincadeira, de que o Peru mudasse o cardápio de "Chifa" (uma culinária de fusão peruano-chinesa única) para hambúrguer — refletem o esforço de Washington para reafirmar o domínio estratégico dos EUA sobre todo o Hemisfério Ocidental, do Ártico à Terra do Fogo, e para conter a influência chinesa a todo custo.

No início deste ano, os EUA designaram o Peru como um "Aliado Importante Não-OTAN", com planos de venda de armas e construção de uma base naval, ameaçando a soberania peruana e suscitando preocupações sobre o controle externo.

É o embaixador dos EUA — empunhando a venda de armas e ameaças diplomáticas — que representa uma ameaça real à soberania peruana, ao contrário das empresas chinesas que construíram portos e criaram empregos. Essa falsa dicotomia também demonstra uma incompreensão fundamental da América Latina.

O Peru foi um dos primeiros países da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China, e a relação entre os dois países evoluiu para uma parceria econômica profundamente significativa.

A China é hoje o maior parceiro comercial do Peru, o que demonstra a força e a profundidade de seus laços comerciais. Essa importante relação econômica serve como um poderoso indicador da capacidade do Peru de trilhar seu próprio caminho no cenário internacional. O volume substancial de comércio e a importância econômica geral da relação com a China devem fomentar um sentimento de orgulho entre os peruanos e incutir confiança na capacidade da nação de buscar o desenvolvimento independente.

Essa trajetória de desenvolvimento independente permite ao Peru trilhar seu próprio futuro, guiado por seus próprios interesses e prioridades. Como afirmou Diego García-Sayán, ex-ministro das Relações Exteriores do Peru, ao Christian Science Monitor, esclarecendo a perspectiva singular do país: "Não há dúvida de que temos uma visão geopolítica diferente em relação à China" em comparação com Washington.

Essa declaração ressalta que a relação do Peru com a China se baseia em seus próprios cálculos estratégicos e interesses nacionais, independentemente de pressões ou influências externas.

O que realmente incomoda Washington é que a cooperação entre a China e a América Latina se apoia em bases sólidas e tangíveis. O porto de águas profundas de Chancay, construído com investimento chinês, está localizado a cerca de 96 quilômetros ao norte de Lima e rapidamente se tornou um centro logístico para todo o continente.

"Chancay está se tornando rapidamente um centro para toda a América do Sul, com cerca de metade do comércio que passa pelo porto destinado a outros países", disse Cynthia Sanborn, diretora do Centro de Estudos da China e da Ásia-Pacífico da Universidade do Pacífico, em Lima, segundo o Christian Science Monitor.

Onde o capital americano se retirou ou hesitou, o investimento em infraestrutura e o comércio chineses preencheram uma lacuna real de desenvolvimento. Isso não é "infiltração". É uma demanda. É um benefício mútuo.

O poder bruto pode gerar ruído, mas para as pessoas que precisam de desenvolvimento real, coisas como portos e estradas são o que mais importa.

Como escreveu o embaixador Zhu: "A amizade entre a China e o Peru é sólida como uma rocha. Nenhuma história infantil vai detê-la."

Quem é o "Lobo Mau" na cooperação entre a China e a América Latina? Os EUA deveriam olhar para si mesmos.