Xi Jinping chega a Pyongyang para visita de Estado à Coreia do Norte (vídeo)

247 - O Presidente chinês Xi Jinping chegou a Pyongyang nesta segunda-feira (8), para uma visita de Estado à República Popular Democrática da Coreia, em uma recepção marcada por honras militares, cerimônia oficial na Praça Kim Il Sung e manifestações públicas de boas-vindas. As informações são do Global Times.

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês e presidente da China foi recebido no aeroporto por Kim Jong Un, principal líder da Coreia do Norte, e por sua esposa, Ri Sol Ju. Xi estava acompanhado da primeira-dama chinesa, Peng Liyuan. Segundo o Global Times, Kim cumprimentou Xi calorosamente logo após sua chegada à capital norte-coreana.

A visita foi organizada com forte simbolismo político e diplomático. Após o desembarque, Kim Jong Un conduziu uma grande cerimônia de boas-vindas na Praça Kim Il Sung, um dos principais espaços públicos de Pyongyang. Os líderes dos dois partidos e dos dois países subiram juntos ao palanque de honra, em um gesto voltado a reafirmar a proximidade entre Pequim e Pyongyang.

Durante a solenidade, uma salva de 21 tiros marcou a recepção oficial. A banda militar executou os hinos nacionais da China e da República Popular Democrática da Coreia, enquanto Xi Jinping, acompanhado por Kim, inspecionou a guarda de honra formada por integrantes das três forças armadas do Exército Popular da Coreia.

Em seguida, os dois líderes acompanharam um desfile militar. A cerimônia reuniu moradores de Pyongyang, crianças e adolescentes, que participaram da recepção portando bandeiras, flores e balões. De acordo com o relato, os presentes saudaram a comitiva chinesa com aplausos e manifestações de boas-vindas.

A recepção também se estendeu às ruas da capital norte-coreana. No trajeto entre o aeroporto e a Praça Kim Il Sung, e depois da praça até a Casa de Hóspedes Estatal de Kumsusan, cidadãos se alinharam nos dois lados das vias para acenar e saudar a chegada de Xi Jinping.

Antes de desembarcar em Pyongyang, Xi publicou um artigo assinado no jornal Rodong Sinmun, no qual afirmou esperar pelo encontro com Kim Jong Un para tratar da amizade tradicional entre China e Coreia do Norte e trocar opiniões sobre o desenvolvimento geral das relações bilaterais.

A visita de Estado ocorre em meio ao reforço dos acordos diplomáticos entre os dois países, que historicamente mantêm vínculos políticos e estratégicos. A recepção de alto nível em Pyongyang buscou enfatizar a importância atribuída pelo governo norte-coreano à presença do presidente chinês e à continuidade das relações entre os dois países.