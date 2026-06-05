Com visita de Xi, China e Coreia do Norte miram avanço nas relações

247 - A visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Pyongyang deve impulsionar os laços entre China e Coreia do Norte e ampliar a cooperação regional, com uma agenda voltada ao fortalecimento das relações bilaterais e à discussão de temas de interesse comum entre os dois países. A viagem está marcada para os dias 8 e 9 de junho, a convite de Kim Jong-un, informa a agência Xinhua.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou nesta sexta-feira (5), durante entrevista coletiva regular, que os principais líderes dos dois países irão trocar opiniões sobre as relações bilaterais e questões de interesse mútuo durante a visita de Estado de Xi Jinping à RPDC.

Segundo Mao, a viagem representa uma oportunidade para que China e RPDC atualizem e aprofundem sua cooperação em um momento simbólico para as relações entre os dois países. Esta será a primeira visita de Estado de Xi Jinping à RPDC em sete anos.

O encontro também ocorre no ano em que se completam 65 anos da assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua entre China e RPDC, marco considerado central na trajetória diplomática entre Pequim e Pyongyang.

Mao Ning afirmou que os dois países pretendem usar a visita como uma oportunidade para promover o desenvolvimento das relações bilaterais. Segundo a porta-voz, China e RPDC buscarão fazer com que seus laços “acompanhem os tempos e alcancem maior desenvolvimento”.

A representante da diplomacia chinesa também destacou que a ampliação da cooperação deve ter reflexos diretos para as populações dos dois países. De acordo com Mao, Pequim e Pyongyang pretendem “aumentar o bem-estar dos povos dos dois países” por meio do fortalecimento das relações.

A porta-voz acrescentou que a visita de Xi Jinping também deve contribuir para objetivos mais amplos no cenário regional e internacional. Nas palavras de Mao, China e RPDC esperam “fazer maiores contribuições para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade na região e no mundo em geral”.

A agenda em Pyongyang reforça a prioridade atribuída por Pequim à relação com a RPDC em um contexto de articulações diplomáticas voltadas à cooperação regional. A expectativa apresentada pelo governo chinês é de que o encontro entre os líderes consolide uma nova etapa de desenvolvimento dos vínculos entre os dois países.