Chanceler chinês se reúne com candidata à secretária-geral da ONU, Michelle Bachelet

CGTN – O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se encontrou com a candidata à próxima secretária-geral das Nações Unidas, Michelle Bachelet, nesta quinta-feira (4) em Beijing.

Bachelet frisou que a Organização das Nações Unidas (ONU) é uma plataforma indispensável para a comunidade internacional superar em conjunto os desafios globais. Segundo a ex-presidente do Chile, o órgão precisa retornar a sua missão original por meio de reforma, defender a autoridade da Carta da ONU, focar em ações concretas e impulsionar de maneira coordenada os pilares da paz, desenvolvimento e direitos humanos, de modo a melhor enfrentar os riscos e desafios atuais.

A candidata afirmou seguir firmemente o princípio de “Uma Só China” e teceu grandes elogios à promoção chinesa do multilateralismo e da causa das Nações Unidas. A chilena ainda expressou a vontade de fortalecer, junto com a parte chinesa e a comunidade internacional, o status e os papeis da ONU.

Wang Yi, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), afirmou que seu país tem sido um firme apoiador e um construtor ativo da causa das Nações Unidas. De acordo com o chanceler, a China está disposta a se esforçar junto com todas as partes para defender, revitalizar e engrandecer o órgão.

Wang Yi salientou que a escolha do próximo secretário-geral é crucial para a direção da reforma e desenvolvimento da ONU nos próximos cinco a dez anos, bem como para os interesses imediatos dos Estados membros, especialmente dos países do Sul Global. “A China participará das eleições do próximo secretário-geral com base em uma atitude responsável e construtiva, na espera de revitalizar a autoridade e o vigor do organismo, para que se adapte melhor às novas conjunturas”, disse o alto funcionário do PCCh.

Fonte: CMG