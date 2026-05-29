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      572 anos da queda de Constantinopla: como Mehmed II mudou a história do mundo com canhões gigantes e uma revolução militar

      A conquista da capital bizantina em 1453 encerrou uma era, abriu caminho para a ascensão otomana e transformou a geopolítica

      572 anos da queda de Constantinopla: como Mehmed II mudou a história do mundo com canhões gigantes e uma revolução militar (Foto: Brasil 247 / Dall-E)
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      247 – Em 29 de maio de 1453, uma terça-feira, o mundo assistiu ao fim de uma civilização que havia sobrevivido por mais de mil anos. Naquela data, as tropas do sultão otomano Mehmed II romperam as muralhas de Constantinopla e conquistaram a capital do Império Bizantino, encerrando definitivamente a história do Império Romano do Oriente e inaugurando uma nova era na política mundial.

      Passados 572 anos, a queda de Constantinopla continua sendo considerada um dos acontecimentos mais importantes da história humana. O evento não apenas alterou o equilíbrio de poder entre Oriente e Ocidente, como também acelerou mudanças econômicas, militares, culturais e religiosas que ajudariam a moldar o mundo moderno.

      Para muitos historiadores, o dia 29 de maio de 1453 representa simbolicamente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna.

      O último capítulo do Império Romano

      Quando Constantinopla caiu, o Império Bizantino já estava profundamente enfraquecido. Herdeiro direto do Império Romano fundado por Augusto séculos antes, o Estado bizantino havia sobrevivido a invasões, cruzadas, guerras civis e disputas religiosas.

      Fundada pelo imperador Constantino em 330 d.C., a cidade ocupava uma posição estratégica única entre Europa e Ásia. Durante séculos, foi o maior centro comercial, financeiro e cultural do mundo cristão.

      Mas, em meados do século XV, o império controlava pouco mais do que a própria cidade e algumas áreas vizinhas. Cercado pelo crescente poder otomano, Constantinopla tornou-se uma ilha cristã em meio a territórios islâmicos.

      Do outro lado estava Mehmed II, um jovem sultão de apenas 21 anos, determinado a realizar aquilo que diversos governantes haviam tentado sem sucesso durante séculos.

      Mehmed II e o sonho de conquistar Constantinopla

      Conhecido posteriormente como "Mehmed, o Conquistador", o sultão otomano compreendia que a tomada de Constantinopla teria um significado muito maior do que uma simples vitória militar.

      Controlar a cidade significava dominar as principais rotas entre o Mediterrâneo e o Mar Negro, consolidar o poder otomano nos Bálcãs e projetar o império como uma potência mundial.

      Ao assumir o trono, Mehmed iniciou preparativos meticulosos para o cerco.

      Fortaleceu o exército, ampliou a marinha, construiu fortalezas ao redor do estreito de Bósforo e investiu em uma tecnologia militar que revolucionaria a guerra: a artilharia pesada.

      Os canhões que mudaram a história

      A maior inovação utilizada por Mehmed II foi o emprego sistemático de enormes canhões de pólvora capazes de destruir fortificações consideradas inexpugnáveis.

      O mais famoso deles foi construído pelo engenheiro húngaro Orban.

      A arma ficou conhecida como o "Grande Bombardo". Alguns relatos indicam que o canhão possuía mais de oito metros de comprimento e disparava projéteis de pedra pesando centenas de quilos.

      Transportar o equipamento exigiu dezenas de bois e centenas de homens.

      Embora essas peças fossem lentas e imprecisas pelos padrões modernos, sua simples capacidade de destruir muralhas alterou profundamente a arte da guerra.

      As lendárias muralhas teodosianas de Constantinopla haviam resistido a árabes, persas, búlgaros, russos e cruzados durante quase mil anos. Porém, pela primeira vez, enfrentavam uma tecnologia capaz de provocar danos estruturais contínuos.

      Durante semanas, os canhões otomanos bombardearam a cidade sem interrupção.

      A mensagem era clara: a era dos castelos e muralhas medievais estava chegando ao fim.

      Uma operação militar inédita

      Além da artilharia, Mehmed demonstrou uma impressionante capacidade de inovação estratégica.

      A entrada do porto da cidade, conhecido como Corno de Ouro, era protegida por uma gigantesca corrente de ferro que impedia a passagem da frota otomana.

      Em resposta, Mehmed ordenou uma operação considerada extraordinária para a época.

      Centenas de embarcações foram transportadas por terra, sobre trilhos de madeira lubrificados com gordura animal, atravessando colinas até serem lançadas novamente na água atrás das defesas bizantinas.

      A manobra surpreendeu completamente os defensores.

      De repente, Constantinopla passou a enfrentar ataques simultâneos por terra e mar.

      A operação é frequentemente citada por historiadores militares como um dos exemplos mais impressionantes de criatividade logística do período medieval.

      O último imperador

      Enquanto os otomanos ampliavam a pressão sobre a cidade, o imperador Constantino XI Paleólogo liderava pessoalmente a resistência.

      Com apenas cerca de sete mil defensores enfrentando dezenas de milhares de soldados otomanos, a situação era desesperadora.

      Na madrugada de 29 de maio, Mehmed lançou o ataque final.

      Após sucessivas ondas de assalto, uma brecha foi aberta nas muralhas.

      Constantino XI recusou-se a abandonar a cidade e morreu combatendo os invasores.

      Seu corpo jamais foi identificado com certeza.

      Com sua morte, desaparecia também o último imperador romano da história.

      O nascimento de uma superpotência

      A conquista transformou imediatamente o Império Otomano.

      Constantinopla tornou-se a nova capital imperial e passou por uma profunda reconstrução.

      Mesquitas, palácios, mercados e instituições administrativas surgiram em grande escala.

      Nas décadas seguintes, os otomanos expandiriam seu domínio por três continentes, controlando vastas áreas da Europa, da Ásia e da África.

      Durante séculos, o império seria uma das maiores potências políticas, militares e econômicas do planeta.

      Impactos globais da queda de Constantinopla

      As consequências do evento ultrapassaram em muito as fronteiras do Mediterrâneo.

      O controle otomano sobre importantes rotas comerciais levou potências europeias a buscarem caminhos alternativos para chegar às riquezas da Ásia.

      Essa busca ajudou a impulsionar as grandes navegações portuguesas e espanholas.

      Em poucas décadas, Bartolomeu Dias contornaria o Cabo da Boa Esperança, Vasco da Gama chegaria à Índia e Cristóvão Colombo atravessaria o Atlântico.

      Em outras palavras, existe uma conexão histórica direta entre a queda de Constantinopla e o início da expansão marítima europeia que culminaria na colonização das Américas.

      O fim da guerra medieval

      Talvez o impacto mais profundo tenha ocorrido no campo militar.

      A queda da cidade demonstrou definitivamente que muralhas tradicionais não eram mais suficientes para deter exércitos equipados com artilharia moderna.

      Reinos europeus passaram a reformular suas fortificações.

      Novos projetos de defesa surgiram, com muralhas mais baixas, espessas e adaptadas para resistir ao fogo dos canhões.

      A pólvora deixou de ser uma curiosidade tecnológica para se tornar o principal elemento da guerra.

      Foi o início da longa transição que levaria ao desaparecimento dos cavaleiros medievais e ao surgimento dos exércitos modernos.

      Uma data que continua a dividir memórias

      Até hoje, 29 de maio é lembrado de formas distintas ao redor do mundo.

      Na Turquia, a conquista é celebrada como um dos maiores feitos da história nacional e como símbolo do nascimento do poder otomano.

      Na Grécia e entre comunidades cristãs ortodoxas, a data continua associada ao fim de uma civilização que preservou durante séculos a herança do Império Romano e da cultura grega.

      Independentemente da interpretação, poucos acontecimentos históricos tiveram consequências tão profundas.

      Ao conquistar Constantinopla, Mehmed II não apenas tomou uma cidade. Ele acelerou transformações que alterariam a política internacional, o comércio global, a tecnologia militar e o próprio curso da civilização.

      Mais de cinco séculos depois, os ecos daquele amanhecer de 29 de maio de 1453 ainda podem ser percebidos na configuração do mundo contemporâneo.

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