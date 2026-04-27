Canal de Suez: a obra que redesenhou o comércio global e atravessou guerras, impérios e revoluções

247 – O Canal de Suez é muito mais do que uma via navegável entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Desde sua concepção, no século XIX, até os conflitos contemporâneos, ele representa um dos maiores símbolos da disputa por poder, soberania e controle das rotas globais.

Sua história mistura engenharia monumental, imperialismo europeu, resistência nacionalista e confrontos militares que moldaram a geopolítica moderna.

A ideia milenar e a concepção moderna

A ligação entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho não é uma ideia nova. Projetos semelhantes remontam ao Egito Antigo, com canais que conectavam o Nilo ao Mar Vermelho em diferentes períodos históricos. No entanto, a concepção moderna de um canal direto, sem depender do Nilo, ganhou força no século XIX, em meio à expansão imperial europeia.

O grande articulador do projeto foi o diplomata francês Ferdinand de Lesseps, que obteve autorização do então governante egípcio, o quediva Said Paxá, em 1854. A França, naquele momento, buscava ampliar sua influência no Mediterrâneo e no Oriente, competindo diretamente com o Império Britânico.

A construção: engenharia, sofrimento e controvérsia

As obras começaram em 25 de abril de 1859, em Port Said. O projeto foi financiado majoritariamente por capital francês, por meio da Companhia Universal do Canal Marítimo de Suez.

A construção durou cerca de dez anos e mobilizou dezenas de milhares de trabalhadores egípcios. Um dos aspectos mais controversos foi o uso do sistema de corveia, uma forma de trabalho forçado imposto à população local. Estima-se que centenas de milhares de camponeses tenham sido recrutados, e muitos morreram devido às condições precárias, doenças e exaustão.

Com o avanço das críticas internacionais, especialmente do Império Otomano e do Reino Unido, o trabalho forçado acabou sendo abolido, e a obra passou a depender mais de máquinas e trabalhadores assalariados.

A inauguração e o impacto global

O canal foi inaugurado em 17 de novembro de 1869, em uma cerimônia grandiosa que reuniu líderes europeus e consolidou o prestígio da França.

Sua importância foi imediata: o trajeto marítimo entre Europa e Ásia foi drasticamente reduzido, eliminando a necessidade de contornar o Cabo da Boa Esperança, na África. Isso revolucionou o comércio internacional e elevou o valor estratégico da região.

A entrada britânica e o domínio imperial

Apesar da liderança francesa, o controle do canal rapidamente se tornou alvo do Império Britânico. Em 1875, enfrentando dificuldades financeiras, o governante egípcio Ismail Paxá vendeu sua participação no canal ao Reino Unido.

Poucos anos depois, em 1882, os britânicos ocuparam militarmente o Egito, consolidando o controle efetivo sobre o canal — vital para suas rotas com a Índia, a joia do império.

Durante décadas, o Canal de Suez foi administrado sob forte influência europeia, enquanto o Egito permanecia formalmente parte do Império Otomano e, depois, sob domínio britânico.

O despertar do nacionalismo egípcio

No século XX, o canal passou a simbolizar a exploração estrangeira e a perda de soberania egípcia. O nacionalismo cresceu, especialmente após a independência formal do Egito em 1922, ainda que limitada.

A verdadeira ruptura viria com a Revolução de 1952, liderada por militares nacionalistas, entre eles Gamal Abdel Nasser, que assumiria o poder e se tornaria uma das figuras centrais do mundo árabe.

A nacionalização e a crise de 1956

Em 26 de julho de 1956, Nasser anunciou a nacionalização do Canal de Suez, retirando o controle das mãos da companhia franco-britânica.

A decisão foi um marco histórico. Nasser buscava usar a receita do canal para financiar a construção da represa de Assuã, após a retirada de apoio financeiro por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido.

A resposta foi imediata: França, Reino Unido e Israel articularam uma intervenção militar. Israel invadiu o Sinai, enquanto franceses e britânicos bombardearam posições egípcias sob o pretexto de “proteger” o canal.

No entanto, a pressão internacional — especialmente dos Estados Unidos e da União Soviética — forçou a retirada das tropas invasoras. O episódio marcou o declínio das antigas potências coloniais europeias e consolidou Nasser como líder do nacionalismo árabe.

Guerras e fechamento do canal

O Canal de Suez continuou sendo um ponto sensível nas décadas seguintes. Em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias entre Israel e países árabes, o canal foi fechado.

Ele permaneceu bloqueado por oito anos, até 1975, devido à presença de minas, navios afundados e tensões militares constantes. Durante esse período, tornou-se símbolo das divisões geopolíticas da Guerra Fria.

Reabertura, modernização e nova centralidade

Após a reabertura, o Egito manteve o controle soberano do canal, que passou a ser uma das principais fontes de receita do país.

Nos anos recentes, especialmente sob o governo de Abdel Fattah el-Sisi, o canal foi ampliado e modernizado, com a inauguração de um novo trecho em 2015, permitindo maior fluxo de navios e reduzindo o tempo de travessia.

Crises contemporâneas e importância estratégica

Mesmo no século XXI, o Canal de Suez segue no centro das atenções globais. Em 2021, o encalhe do navio Ever Given bloqueou a via por vários dias, causando prejuízos bilionários e evidenciando a dependência do comércio mundial dessa rota.

Hoje, cerca de 12% do comércio global passa pelo canal, incluindo petróleo, gás e mercadorias essenciais.

Um símbolo de poder e soberania

A história do Canal de Suez é, em última análise, a história da disputa entre império e soberania. De um projeto impulsionado pela ambição francesa e apropriado pelo poder britânico, ele se transformou em um símbolo do nacionalismo egípcio e da luta por autonomia no mundo pós-colonial.

Mais do que uma obra de engenharia, Suez é um ponto de convergência entre economia, política e história — um canal que não apenas conecta mares, mas também atravessa séculos de conflitos e transformações globais.