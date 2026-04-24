Entenda por que a Conferência de Bandung foi tão importante e deu origem à ideia de Sul Global
Reunião histórica em 1955 uniu países da Ásia e da África contra o colonialismo, lançou as bases do não alinhamento e influenciou a geopolítica
247 – A Conferência de Bandung, realizada entre os dias 18 e 24 de abril de 1955, na Indonésia, marcou um dos momentos mais decisivos da história contemporânea ao reunir 29 países da Ásia e da África em torno de uma agenda comum: a defesa da soberania nacional, o combate ao colonialismo e a busca por uma nova ordem internacional mais equilibrada. O encontro, encerrado em 24 de abril — data que se tornou simbólica — é considerado o ponto de partida da ideia de “Sul Global”, conceito que hoje orienta debates geopolíticos e iniciativas como os BRICS.
Organizada pelo presidente indonésio Sukarno, a conferência ocorreu em um contexto de profunda transformação internacional. O mundo ainda vivia sob a tensão da Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética disputando influência global. Ao mesmo tempo, dezenas de países da Ásia e da África estavam conquistando sua independência após séculos de dominação colonial europeia.
Nesse cenário, Bandung representou uma ruptura histórica: pela primeira vez, nações recém-independentes se reuniram sem a tutela das potências ocidentais para discutir seus próprios caminhos de desenvolvimento.
O nascimento de uma nova voz internacional
A conferência contou com a presença de líderes que se tornariam centrais na política global, como Jawaharlal Nehru (Índia), Gamal Abdel Nasser (Egito), Zhou Enlai (China) e o próprio Sukarno. Esses dirigentes compartilhavam um diagnóstico comum: o sistema internacional era profundamente desigual e reproduzia estruturas de dominação herdadas do colonialismo.
Ao longo dos debates, consolidou-se a percepção de que os países da Ásia e da África precisavam atuar de forma coordenada para defender seus interesses. Essa articulação política e diplomática foi o embrião do que mais tarde seria chamado de Sul Global — um conjunto de nações que, apesar de suas diferenças, compartilham desafios históricos semelhantes, como o subdesenvolvimento, a dependência econômica e a marginalização nas instituições internacionais.
Mais do que uma simples conferência, Bandung foi o nascimento de uma identidade política coletiva.
Os princípios de Bandung
Um dos principais legados do encontro foi a aprovação de um conjunto de dez princípios que orientariam as relações internacionais entre os países participantes. Esses princípios incluíam:
- Respeito à soberania e à integridade territorial
- Não agressão
- Não interferência em assuntos internos
- Igualdade entre as nações
- Cooperação mútua
- Solução pacífica de conflitos
Esses pontos sintetizavam uma visão alternativa ao modelo dominante da época, marcado pela lógica de blocos militares e pela intervenção das grandes potências em países mais frágeis.
Ao defender a autodeterminação dos povos e a coexistência pacífica, Bandung se posicionou como um contraponto direto ao imperialismo e às disputas hegemônicas.
O caminho para o não alinhamento
Outro desdobramento fundamental da conferência foi a consolidação da ideia de não alinhamento. Em vez de se submeterem a Washington ou Moscou, os países participantes passaram a defender uma terceira via: a autonomia estratégica.
Essa posição seria formalizada alguns anos depois, em 1961, com a criação do Movimento dos Países Não Alinhados, em Belgrado. A influência de Bandung nesse processo é direta — muitos dos líderes presentes na Indonésia foram protagonistas também na fundação do movimento.
O não alinhamento não significava neutralidade passiva, mas sim a afirmação ativa da independência política e da capacidade de decisão soberana.
Bandung e o fim do colonialismo
A conferência também teve um papel decisivo na aceleração do processo de descolonização. Ao denunciar explicitamente o colonialismo em todas as suas formas — inclusive o neocolonialismo econômico —, Bandung fortaleceu movimentos de libertação nacional em várias regiões do mundo.
Países africanos que ainda estavam sob domínio europeu encontraram ali apoio político e legitimidade internacional para suas lutas. O impacto foi particularmente forte nas décadas seguintes, quando a África viveu uma onda de independências.
Bandung ajudou a transformar a descolonização em uma causa global.
A construção do conceito de Sul Global
Embora o termo “Sul Global” não tenha sido utilizado à época, sua essência nasceu em Bandung. A ideia de que existe um conjunto de países com interesses comuns, historicamente subordinados à ordem internacional dominante, começou a ganhar forma naquele encontro.
Com o tempo, o conceito evoluiu para além da geografia, passando a representar uma posição política no sistema internacional. Hoje, o Sul Global inclui não apenas países da África e da Ásia, mas também da América Latina — como o Brasil — e se caracteriza pela busca de maior autonomia, desenvolvimento e justiça global.
Atualidade e legado
Mais de sete décadas depois, o espírito de Bandung continua presente em iniciativas contemporâneas. A cooperação Sul-Sul, o fortalecimento de blocos como os BRICS e as demandas por reformas em instituições como a ONU e o FMI refletem, em grande medida, as mesmas preocupações expressas em 1955.
A defesa da soberania, a crítica às assimetrias globais e a busca por uma ordem multipolar são temas que permanecem centrais.
Em um mundo novamente marcado por disputas geopolíticas intensas, a Conferência de Bandung segue sendo uma referência histórica para países que desejam afirmar sua independência e construir alternativas ao domínio das grandes potências.
Seu legado não está apenas no passado — ele continua moldando o presente e apontando caminhos para o futuro.