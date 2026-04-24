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      Entenda por que a Conferência de Bandung foi tão importante e deu origem à ideia de Sul Global

      Reunião histórica em 1955 uniu países da Ásia e da África contra o colonialismo, lançou as bases do não alinhamento e influenciou a geopolítica

      Conferência de Bandung (Foto: Imagem criada por IA)

      247 – A Conferência de Bandung, realizada entre os dias 18 e 24 de abril de 1955, na Indonésia, marcou um dos momentos mais decisivos da história contemporânea ao reunir 29 países da Ásia e da África em torno de uma agenda comum: a defesa da soberania nacional, o combate ao colonialismo e a busca por uma nova ordem internacional mais equilibrada. O encontro, encerrado em 24 de abril — data que se tornou simbólica — é considerado o ponto de partida da ideia de “Sul Global”, conceito que hoje orienta debates geopolíticos e iniciativas como os BRICS.

      Organizada pelo presidente indonésio Sukarno, a conferência ocorreu em um contexto de profunda transformação internacional. O mundo ainda vivia sob a tensão da Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética disputando influência global. Ao mesmo tempo, dezenas de países da Ásia e da África estavam conquistando sua independência após séculos de dominação colonial europeia.

      Nesse cenário, Bandung representou uma ruptura histórica: pela primeira vez, nações recém-independentes se reuniram sem a tutela das potências ocidentais para discutir seus próprios caminhos de desenvolvimento.

      O nascimento de uma nova voz internacional

      A conferência contou com a presença de líderes que se tornariam centrais na política global, como Jawaharlal Nehru (Índia), Gamal Abdel Nasser (Egito), Zhou Enlai (China) e o próprio Sukarno. Esses dirigentes compartilhavam um diagnóstico comum: o sistema internacional era profundamente desigual e reproduzia estruturas de dominação herdadas do colonialismo.

      Ao longo dos debates, consolidou-se a percepção de que os países da Ásia e da África precisavam atuar de forma coordenada para defender seus interesses. Essa articulação política e diplomática foi o embrião do que mais tarde seria chamado de Sul Global — um conjunto de nações que, apesar de suas diferenças, compartilham desafios históricos semelhantes, como o subdesenvolvimento, a dependência econômica e a marginalização nas instituições internacionais.

      Mais do que uma simples conferência, Bandung foi o nascimento de uma identidade política coletiva.

      Os princípios de Bandung

      Um dos principais legados do encontro foi a aprovação de um conjunto de dez princípios que orientariam as relações internacionais entre os países participantes. Esses princípios incluíam:

      •  Respeito à soberania e à integridade territorial 
      •  Não agressão 
      •  Não interferência em assuntos internos 
      •  Igualdade entre as nações 
      •  Cooperação mútua 
      •  Solução pacífica de conflitos 

      Esses pontos sintetizavam uma visão alternativa ao modelo dominante da época, marcado pela lógica de blocos militares e pela intervenção das grandes potências em países mais frágeis.

      Ao defender a autodeterminação dos povos e a coexistência pacífica, Bandung se posicionou como um contraponto direto ao imperialismo e às disputas hegemônicas.

      O caminho para o não alinhamento

      Outro desdobramento fundamental da conferência foi a consolidação da ideia de não alinhamento. Em vez de se submeterem a Washington ou Moscou, os países participantes passaram a defender uma terceira via: a autonomia estratégica.

      Essa posição seria formalizada alguns anos depois, em 1961, com a criação do Movimento dos Países Não Alinhados, em Belgrado. A influência de Bandung nesse processo é direta — muitos dos líderes presentes na Indonésia foram protagonistas também na fundação do movimento.

      O não alinhamento não significava neutralidade passiva, mas sim a afirmação ativa da independência política e da capacidade de decisão soberana.

      Bandung e o fim do colonialismo

      A conferência também teve um papel decisivo na aceleração do processo de descolonização. Ao denunciar explicitamente o colonialismo em todas as suas formas — inclusive o neocolonialismo econômico —, Bandung fortaleceu movimentos de libertação nacional em várias regiões do mundo.

      Países africanos que ainda estavam sob domínio europeu encontraram ali apoio político e legitimidade internacional para suas lutas. O impacto foi particularmente forte nas décadas seguintes, quando a África viveu uma onda de independências.

      Bandung ajudou a transformar a descolonização em uma causa global.

      A construção do conceito de Sul Global

      Embora o termo “Sul Global” não tenha sido utilizado à época, sua essência nasceu em Bandung. A ideia de que existe um conjunto de países com interesses comuns, historicamente subordinados à ordem internacional dominante, começou a ganhar forma naquele encontro.

      Com o tempo, o conceito evoluiu para além da geografia, passando a representar uma posição política no sistema internacional. Hoje, o Sul Global inclui não apenas países da África e da Ásia, mas também da América Latina — como o Brasil — e se caracteriza pela busca de maior autonomia, desenvolvimento e justiça global.

      Atualidade e legado

      Mais de sete décadas depois, o espírito de Bandung continua presente em iniciativas contemporâneas. A cooperação Sul-Sul, o fortalecimento de blocos como os BRICS e as demandas por reformas em instituições como a ONU e o FMI refletem, em grande medida, as mesmas preocupações expressas em 1955.

      A defesa da soberania, a crítica às assimetrias globais e a busca por uma ordem multipolar são temas que permanecem centrais.

      Em um mundo novamente marcado por disputas geopolíticas intensas, a Conferência de Bandung segue sendo uma referência histórica para países que desejam afirmar sua independência e construir alternativas ao domínio das grandes potências.

      Seu legado não está apenas no passado — ele continua moldando o presente e apontando caminhos para o futuro.

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