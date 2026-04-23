"Defenderemos, sem falta e sem sombra de dúvida, nossos interesses nacionais no Ártico", diz Putin

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que o país irá proteger seus interesses no Ártico, ressaltando o papel estratégico da região para a economia e a segurança nacional. Durante reunião de governo nesta quinta-feira (23), o mandatário afirmou que a área é fundamental para o desenvolvimento industrial e para a soberania russa, informa a RT Brasil. "Defenderemos, sem falta e sem sombra de dúvida, nossos interesses nacionais no Ártico", afirmou.

O presidente também destacou a relevância crescente do Ártico no cenário internacional, com impacto em setores como energia, meio ambiente e logística global. Segundo ele, a região tem potencial para contribuir com a estabilidade das cadeias de comércio. "Já destaquei em mais de uma ocasião a especial importância estratégica que esta região tem para o nosso país", disse.

Putin citou a Rota Marítima do Norte como alternativa estratégica para o transporte internacional. "A importância da Rota Marítima do Norte como a via mais segura, confiável e eficaz torna-se cada vez mais evidente", afirmou, mencionando interrupções recentes nas cadeias globais devido a conflitos, como no Oriente Médio.

Disputa geopolítica

O presidente reconheceu que há aumento da competição entre países interessados na região ártica. Ainda assim, declarou que a Rússia busca cooperação com outras nações. Entre as prioridades listadas pelo governo russo estão a manutenção da paz e da estabilidade, o desenvolvimento econômico e social da região e a melhoria das condições de vida da população local.

Putin também mencionou a necessidade de preservar a cultura dos povos indígenas do norte e proteger o ambiente da região ártica, considerado sensível e estratégico.