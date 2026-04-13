Rússia propõe a criação de reservas alimentares conjuntas com o BRICS para enfrentar impactos do conflito no Oriente Médio

247 - A Rússia defendeu a criação de reservas alimentares conjuntas com países do BRICS e aliados para enfrentar riscos à segurança alimentar global provocados pelo conflito no Oriente Médio. De acordo com Alexander Maslennikov, vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, é necessário ampliar a cooperação com países considerados parceiros. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (13), segundo a agência Reuters.

A iniciativa inclui integrantes do BRICS e da União Econômica Eurasiática, bloco liderado por Moscou. O Conselho de Segurança russo, presidido por Vladimir Putin, reúne autoridades responsáveis por decisões estratégicas do Kremlin.

Impactos do conflito

Maslennikov avaliou que a guerra no Oriente Médio representa uma ameaça significativa ao abastecimento global. Parte relevante do comércio mundial de fertilizantes passa pelo Estreito de Ormuz, rota afetada pelas tensões na região, iniciadas pelas agressões dos EUA e Israel ao Irã em 28 de fevereiro.

Segundo ele, a manutenção da escassez de fertilizantes até o início do verão no hemisfério norte pode reduzir drasticamente a produtividade agrícola. Nesse cenário, a produção de culturas essenciais poderia cair pela metade, com impacto direto sobre os preços dos alimentos.

O representante também afirmou que o número de pessoas em situação de fome pode atingir 673 milhões em todo o mundo. Organismos internacionais, como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Programa Mundial de Alimentos da ONU, já haviam alertado para o aumento dos preços de energia e fertilizantes, com reflexos na inflação alimentar global.

Exportações e mercado internacional

A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e um dos principais produtores de fertilizantes. Apesar disso, o país não deve ampliar significativamente sua produção desses insumos neste ano.

Ao mesmo tempo, o governo russo busca aumentar suas exportações agrícolas em até 50% até 2030. Maslennikov afirmou que o cenário atual também abre oportunidades para o país ampliar vendas externas. "A Rússia está em uma posição forte para aumentar as exportações de alimentos", disse.

Entre os principais destinos do trigo russo está o Egito, integrante do BRICS. O país também exporta alimentos para China e Índia, além de manter relações comerciais com membros da União Econômica Eurasiática, como Cazaquistão, Belarus, Armênia e Quirguistão.