Putin pede engajamento de empresas russas no BRICS

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta quinta-feira (26) uma maior participação do setor empresarial russo nas iniciativas de cooperação econômica dentro do BRICS. A declaração, segundo a RT Brasil, ocorreu durante a sessão plenária do congresso da União Russa de Industriais e Empresários.

Em seu disvuirso, o líder russo destacou a criação do Comitê Nacional para a Cooperação Empresarial no âmbito do BRICS, estabelecido em fevereiro por sua iniciativa. O organismo realizou sua primeira reunião também nesta quinta-feira.

Comitê busca ampliar integração econômica

Putin fez um apelo direto aos empresários do país para que se engajem nas atividades do novo comitê. “Faço um apelo aos colegas empresários russos, aos membros da União Russa de Industriais e Empresários, para que se incorporem ativamente ao trabalho do comitê e elaborem, em conjunto, propostas para o desenvolvimento dos laços econômicos dentro do BRICS”, afirmou.

O comitê foi criado no dia 16 de fevereiro com o objetivo de fortalecer a cooperação entre empresas dos países integrantes do bloco, ampliando oportunidades comerciais e de investimento.

Rússia aposta em projetos estratégicos

O presidente russo também incentivou o desenvolvimento de novos projetos em áreas consideradas estratégicas, como ciência, inovação, indústria, agricultura, infraestrutura e logística.

Ainda em fevereiro, durante o Fórum de Tecnologias do Futuro, Putin declarou que a Rússia está pronta para avançar em iniciativas conjuntas na área da bioeconomia com países do BRICS e outros parceiros internacionais.