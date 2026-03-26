Índia fortalece liderança global no setor farmacêutico

247 - A Índia consolidou-se como uma das principais potências da indústria farmacêutica global, ocupando a 3ª posição mundial em volume e a 11ª em valor, segundo dados oficiais recentes que evidenciam a rápida expansão do setor e sua crescente presença internacional, informa a IANS, parceira da TV BRICS.

O setor farmacêutico indiano reúne atualmente mais de 3 mil empresas e mais de 10,5 mil unidades de fabricação, formando um ecossistema altamente integrado, sustentado por reformas regulatórias, inovação e pelo aumento da demanda global.

O mercado interno, hoje estimado em cerca de US$ 60 bilhões (mais de R$ 312 bilhões), deve mais que dobrar e alcançar US$ 130 bilhões (aproximadamente R$ 676 bilhões) até 2030. Somente as exportações farmacêuticas somaram US$ 30,5 bilhões (cerca de R$ 159 bilhões) em 2024–2025, o que representa um aumento de quase 16 vezes em relação ao início dos anos 2000.

A Índia segue como o maior fornecedor mundial de medicamentos genéricos, respondendo por cerca de 20% da oferta global e produzindo dezenas de milhares de formulações em diversas categorias terapêuticas. O país também desempenha um papel estratégico nos esforços globais de vacinação, ao fornecer uma parcela relevante das vacinas essenciais utilizadas em programas internacionais de imunização apoiados por organizações como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, o país mantém presença expressiva na produção de ingredientes farmacêuticos ativos, com participação de cerca de 8% da produção global. Acordos comerciais em andamento e em negociação com importantes parceiros internacionais devem ampliar o acesso a mercados e reforçar a posição da Índia nas cadeias globais de suprimento em saúde.