Egito construirá usinas de energia renovável e sistemas de armazenamento com capacidade superior a 5 GW

247 - O primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly, participou da cerimônia de assinatura de acordos para a construção de usinas de energia renovável e sistemas de armazenamento de eletricidade com capacidade total de 5,62 gigawatts. A informação foi divulgada pelo Sada El-Balad, parceiro da TV BRICS.



Um dos projetos inclui a construção de um parque eólico em Ras Shukeir, com capacidade de 900 megawatts. A implementação será realizada por um consórcio internacional de empresas. Também foi assinado um acordo para a compra de eletricidade gerada por essa usina.



Outro acordo abrange vários projetos: uma usina solar de 2 mil megawatts em Nag Hammadi, um sistema de armazenamento de baterias com capacidade de 2 mil megawatts-hora no mesmo local, além de duas usinas solares em Al-Owainat, com capacidades de 320 megawatts e 400 megawatts.



Os documentos foram assinados pelos representantes da Autoridade para Energias Novas e Renováveis e da Empresa Egípcia de Transmissão de Eletricidade.



O ministro de Eletricidade e Energia Renovável, Mahmoud Esmat, afirmou que os acordos foram firmados conforme a Estratégia Energética Nacional do Egito, que visa aumentar a participação das fontes renováveis na matriz energética do país para 42% até 2030 e 65% até 2040.



De acordo com o ministro, o desenvolvimento da geração solar e eólica, assim como a implementação de sistemas de armazenamento em baterias, permitirá reduzir a dependência de combustíveis fósseis, diminuir as emissões de carbono e aumentar a estabilidade do sistema elétrico nacional.