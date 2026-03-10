Indonésia planeja lançar 1ª usina nuclear entre 2032 e 2034

247 - A Indonésia planeja comissionar sua primeira usina nuclear entre 2032 e 2034, marcando um passo importante em sua estratégia de transição energética de longo prazo. A declaração foi feita pelo secretário-geral do Conselho Nacional de Energia do país, Dadan Kusdiana, e divulgada pela Antara News e pela TV BRICS.



O projeto faz parte de um plano mais amplo que visa alcançar 44 gigawatts de capacidade nuclear até 2060, alinhando-se ao compromisso do país com as emissões líquidas zero.



"Dos 44 gigawatts, 35 serão destinados à geração de eletricidade, enquanto 9 apoiarão a produção de hidrogênio a partir de 2045", explicou Kusdiana.



De acordo com o Planejamento Nacional de Eletricidade 2025–2034, a meta inicial da Indonésia é alcançar 500 megawatts de capacidade nuclear, com distribuição estratégica a partir de 2032 em Sumatra e Kalimantan.



O governo tem a intenção de priorizar a tecnologia de reatores modulares de pequeno porte (SMRs, na sigla em inglês), que oferece flexibilidade para países arquipelágicos. O plano foca em três pilares principais: seleção de locais, marcos regulatórios e cooperação internacional.



"Alcançar nossas metas nucleares exige uma implementação consistente e amplo apoio. Isso não se trata apenas de tecnologia, trata-se de construir confiança e garantir resiliência a longo prazo", acrescentou Kusdiana.