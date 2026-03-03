Nova ferrovia no Egito criará "Canal de Suez nos trilhos"; entenda

247 - O Egito avança na construção de sua primeira linha ferroviária elétrica de alta velocidade, um projeto de alcance estratégico que estabelecerá uma conexão terrestre entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, integrando as cidades de Ain Sokhna, Alamein e Matrouh.

O ministro dos Transportes, Kamel Al-Wazir, descreveu a iniciativa como o "Canal de Suez nos trilhos" — uma referência à magnitude do empreendimento e ao seu potencial de transformar as rotas de transporte e logística do país. A informação foi divulgada pelo Daily News Egypt, parceiro da TV BRICS.

Centro de Manutenção Será um dos Maiores do Oriente Médio e da África

Durante visita ao local do projeto na área de "Jardins de Outubro", na cidade de 6 de Outubro, o ministro Al-Wazir acompanhou de perto o progresso das obras. No local, está sendo erguido um centro de manutenção e operação ferroviária com área de 578 acres (234 hectares), que figurará entre os maiores complexos do gênero em todo o Oriente Médio e na África.

O complexo abrigará 46 edifícios, incluindo uma estrutura de 67 mil metros quadrados dedicada a reparos pesados e um centro de controle integrado. A instalação terá capacidade para armazenar até 50 trens simultaneamente e coordenará as operações e a manutenção das três linhas planejadas para a rede ferroviária nacional.

Obras Avançam em Ritmo Acelerado

Segundo a Autoridade Nacional de Túneis, a execução da infraestrutura registra progresso significativo em todas as frentes. No setor Leste do Nilo, 88,3 quilômetros de trilhos já foram concluídos, enquanto o setor Oeste do Nilo contabiliza 18 quilômetros finalizados e o setor Norte, 27 quilômetros.

O ministro Kamel Al-Wazir determinou que as obras prossigam em regime ininterrupto, 24 horas por dia. A nova rede ferroviária, segundo o ministro, aumentará a eficiência da cadeia de suprimentos, atrairá investimentos e impulsionará o desenvolvimento urbano, conectando novas áreas às cidades já consolidadas.

O projeto integra a estratégia do Egito para a transição rumo a um sistema de transporte sustentável e de baixo carbono, em consonância com o Plano Nacional de desenvolvimento do país.