China avança em sistema híbrido de comunicação para redes 6G

247 - Pesquisadores chineses anunciaram o desenvolvimento de um sistema integrado de comunicação capaz de superar um dos principais desafios da futura geração 6G: a compatibilidade entre redes de fibra óptica e transmissão sem fio. A informação foi divulgada pelo China Daily, parceiro da TV BRICS, que destacou o potencial da inovação para transformar a infraestrutura global de telecomunicações.

Segundo o China Daily, a nova tecnologia estabeleceu um recorde mundial de velocidade de transmissão de dados e pode impulsionar significativamente a evolução das redes 6G. O projeto reúne especialistas da Universidade de Pequim, do Laboratório Peng Cheng, da Universidade de Tecnologia de Xangai e do Centro Nacional de Inovação em Optoeletrônica.

A solução desenvolvida opera em modo duplo, combinando, em uma única estrutura, transmissão por fibra óptica e comunicação sem fio. A proposta busca eliminar limitações técnicas que tradicionalmente dificultam a integração entre essas duas modalidades de conexão.

Nos testes realizados, os cientistas simularam um cenário de alta demanda, característico de uma rede 6G com grande volume de usuários conectados simultaneamente. O sistema conseguiu transmitir vídeos em resolução 8K em tempo real por 86 canais ao mesmo tempo. A largura de banda alcançada superou em mais de dez vezes os parâmetros atualmente associados ao padrão 5G.

De acordo com os dados divulgados, a tecnologia permite a transmissão de até 512 Gbps em um único canal via fibra óptica e até 400 Gbps por meio de comunicação sem fio, consolidando um novo marco mundial em desempenho. A operação híbrida também contribui para reduzir gargalos de capacidade e minimizar interferências.

Os resultados foram publicados em revista científica internacional. O autor do estudo, Wang Xingjun, da Universidade de Pequim, afirmou que a inovação poderá ser aplicada em estações-base 6G e em centros de processamento de dados sem fio, além de influenciar a arquitetura dos sistemas de telecomunicações de maneira mais ampla.

O avanço ocorre em um contexto em que o desenvolvimento do 6G exige transmissões com altíssima velocidade, baixa latência e estabilidade sob diferentes condições operacionais. Baseado em uma arquitetura totalmente óptica, o novo sistema pode ser integrado às redes de fibra já existentes, apresenta baixo consumo de energia e demonstra viabilidade para implementação em larga escala, reforçando a posição da China na corrida global pela próxima geração de conectividade móvel.