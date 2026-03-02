TV 247 logo
      Empresas alemãs pretendem aprofundar presença no mercado chinês

      Empresários alemães que acompanharam a agenda concordaram que a visita transmite um forte sinal de diálogo

      CGTN – China e Alemanha assinaram documentos de cooperação nos campos de transição verde e mídia e empresas dos dois países mantiveram intercâmbio profundo durante a recente visita do chanceler alemão Friedrich Merz ao país. 

      Empresários alemães que acompanharam a agenda concordaram que a visita transmite um forte sinal de diálogo, cooperação, confiança mútua e benefício compartilhado e informaram que ampliarão ainda mais seus investimentos na China. 

      O diretor executivo da Câmara de Comércio China-Alemanha nas regiões norte e nordeste da China, Oliver Oehme, disse que, no futuro, a cooperação econômico-comercial sino-alemã se concentrará em tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica e manufatura inteligente. 

      O presidente do Grupo BMW da Alemanha, Oliver Zipse, apontou que as parcerias da companhia com empresas chinesas como CATL e Alibaba tiveram resultados notáveis. 

      Acesse este link para assistir ao vídeo: https://portuguese.cgtn.com/2026/03/01/ARTI1772362371776811/

      Fonte: CMG

