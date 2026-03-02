China reafirma apoio à soberania e ao direito de defesa do Irã

247 - A China declarou apoio à soberania, à segurança e ao direito de defesa do Irã em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. A manifestação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, em conversa telefônica com o chanceler iraniano Abbas Araghchi, conforme noticiado pela agência estatal chinesa Xinhua.

Wang ressaltou que Pequim valoriza a “amizade tradicional” com Teerã e defende a proteção da soberania, da segurança, da integridade territorial e da dignidade nacional iranianas. A declaração ocorre após os recentes ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o território iraniano.

Durante o diálogo, o chanceler chinês também expressou expectativa de que o Irã consiga preservar a estabilidade interna diante do cenário que classificou como “grave e complexo”. Wang afirmou ainda esperar que o país persa considere as “preocupações razoáveis” das nações vizinhas, sinalizando a importância de evitar um agravamento das tensões regionais.

Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Irã na madrugada de sábado (28), alegando o objetivo de neutralizar “as ameaças” atribuídas ao governo iraniano. A ofensiva resultou na morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, além de pelo menos outros quatro oficiais militares de alta patente.

Como reação, o Irã disparou diversas ondas de mísseis balísticos contra Israel e também contra bases norte-americanas situadas em países do Oriente Médio, ampliando o risco de um conflito de maiores proporções na região.