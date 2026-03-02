Liderança democrata diz que ataques dos EUA ao Irã são 'injustificados'

247 - O líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Hakeem Jeffries, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não apresentou justificativas para os ataques realizados contra o Irã. Em entrevista à jornalista Kate Bolduan, da CNN, o parlamentar criticou a falta de informações sobre as razões que embasaram a ofensiva militar.

Jeffries declarou que o governo “falhou em fornecer qualquer justificativa” para as ações contra o país do Oriente Médio. O deputado informou que participará de uma reunião do chamado “Gang of Eight” — grupo formado por lideranças do Congresso com acesso a informações sensíveis de inteligência — e que continuará buscando esclarecimentos sobre a suposta ameaça iraniana.

“Continuarei buscando informações … que indiquem que havia inteligência apontando que o Irã estava preparado para atacar os Estados Unidos. Nada foi apresentado para justificar o que está acontecendo até este momento”, afirmou Jeffries.

O congressista ressaltou que as explicações são devidas à população. Para ele, os cidadãos esperam que o governo priorize questões internas em vez de ampliar o envolvimento militar no exterior. “Os americanos querem que o governo foque em melhorar suas vidas, torná-las mais acessíveis, e não se envolver em outra guerra interminável no Oriente Médio que terminará em fracasso”, declarou.

Jeffries também criticou os gastos militares diante do cenário econômico doméstico. “Esta administração, de alguma forma, encontrou recursos, encontrou bilhões de dólares para bombas, mas não consegue encontrar dinheiro para realmente reduzir o alto custo de vida aqui nos Estados Unidos da América”, acrescentou.

Além das críticas políticas e econômicas, o líder democrata colocou em dúvida a autoridade do presidente para iniciar um conflito com o Irã sem autorização legislativa. Citando o Artigo I da Constituição dos Estados Unidos, ele lembrou que o texto “fornece explicitamente ao Congresso a autoridade para declarar guerra”.

“Os autores da Constituição tomaram essa decisão porque estavam preocupados com reis, ao longo do tempo, levando seus povos a guerras desnecessárias, empobrecendo-os ou colocando em risco seu próprio bem-estar ao enviá-los para um conflito estrangeiro”, afirmou. Jeffries acrescentou que parlamentares devem forçar a votação de uma resolução sobre poderes de guerra em resposta às ações de Trump.

As declarações ampliam a pressão política sobre a Casa Branca e indicam que o debate sobre a legalidade e os fundamentos dos ataques ao Irã deverá ganhar espaço no Congresso norte-americano nos próximos dias.