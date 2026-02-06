247 - O BRICS foi criado como uma associação econômica, focada em questões de segurança e de desenvolvimento. No entanto, hoje, para uma interação eficaz, os países precisam repensar e construir um novo sistema de coordenadas sociohumanitárias, analisa a reportagem da TV BRICS.

Cooperação cultural no BRICS - A primeira questão levantada pelos pesquisadores ao analisar a cooperação intercultural no BRICS é a disparidade de interesses e valores. Isso não se refere apenas aos objetivos comuns dos países do Sul Global atualmente, mas ao fundamento cultural e civilizacional historicamente estabelecido. No entanto, essa diversidade é mais uma vantagem do que uma desvantagem. Afinal, quanto maiores as diferenças culturais entre os países-membros, maior o interesse mútuo. Formam-se, desse modo, o que os estudiosos chamam de "símbolos de simpatia complementar". Esse fenômeno resulta na criação de programas culturais abrangentes, no intercâmbio de visitas de figuras culturais e artísticas, grupos folclóricos, escritores, estudantes e professores. Nesse sentido, arte e educação constroem pontes entre as civilizações. Já em 2015, os governos estabeleceram como meta o fortalecimento da dimensão cultural do BRICS, com a organização de encontros entre ministros da Cultura e o desenvolvimento do turismo. Desde então, a geografia do grupo cresceu consideravelmente, assim como as dimensões do diálogo intercultural no BRICS.



Enquanto isso, o fato de haver um desenvolvido diálogo intercultural e civilizacional dentro da associação originalmente econômica é considerado por especialistas um fenômeno único e até digno de ser replicado.



"O diálogo cultural é o que diferencia o BRICS de todas as outras associações, como a Organização para Cooperação de Xangai [OCX], a Associação de Nações do Sudeste Asiático [ASEAN] e o G20. A cultura é o que une os povos por séculos. Não apenas os povos, mas também os países e até os continentes. Assumo a responsabilidade de afirmar que o diálogo cultural na forma como é conduzido no BRICS é um modelo exemplar de como esse tipo de diálogo deve ocorrer no nível da comunicação internacional", afirmou Nikolai Parkhitko, doutor em Ciências Históricas e Professor Associado do Departamento de Teoria e História do Jornalismo da Universidade RUDN, em uma entrevista exclusiva à TV BRICS.

Diálogo intercultural como base para um mundo multipolar = A estratégia de desenvolvimento da diplomacia popular é, sem dúvida, uma das mais bem-sucedidas até hoje. Por exemplo, em uma entrevista exclusiva à TV BRICS, o vice-decano da Faculdade de Processos Globais da Universidade Estatal de Moscou, Ruslan Grebnev, destaca que a cultura, a educação e a diplomacia são elementos-chave na formação do campo de valores e normas do BRICS, compensando sua diversidade inicial. Além disso, por meio da cooperação humanitária, criam-se vínculos sociais duradouros, confiança mútua e significados que, na realidade, fortalecem a legitimidade das decisões da união intergovernamental.



"Essa cooperação contribui para consolidar o grupo como um ator de uma ordem mundial policêntrica. Assim, cultura, educação e diplomacia elevam a interação entre nossos países do nível de interesses para o nível da identidade do BRICS, garantindo a sustentabilidade a longo prazo do grupo", disse Ruslan Grebnev.



Contexto histórico e fatos interessantes - Um fato interessante é que, segundo politólogos, a cooperação humanitária do BRICS se desenvolve em um contexto histórico bastante peculiar. Na maioria das vezes, todos os países-membros, com exceção de incidentes locais e episódicos, não tiveram grandes contradições ao longo da história.



"Podemos observar a interação entre nossas culturas. Hoje, as relações estratégicas entre a Rússia e a China estão atingindo um nível sem precedentes. O mesmo se pode afirmar sobre a Rússia com o Irã, o Egito, a Etiópia ou a Indonésia", disse Nikolai Parchitko, em entrevista exclusiva à TV BRICS.



Ou seja, o BRICS, atualmente, tem uma oportunidade histórica única de construir relações que favoreçam a criação de um ambiente de confiança, inclusive por meio das instituições de "soft power" e diplomacia popular



Instituições de "soft power" - O BRICS se fundamenta nos princípios da multipolaridade, respeito à soberania estatal, aos interesses nacionais, ao consenso e à ausência de qualquer forma de discriminação. Essencialmente, esses são os pilares do "soft power", que se manifesta não apenas por meio de eventos específicos do BRICS, mas também por meio de instituições inteiras. Um exemplo disso é o Fórum Internacional Cultural e Humanitário "Sobre o Futuro", no qual os ministérios da cultura dos países-membros participam. A missão do fórum é criar um ambiente cultural baseado em valores humanos universais. Outro exemplo é o Fórum Internacional dos Municípios do BRICS, que é um grande evento com questões como o desenvolvimento do turismo, soluções arquitetônicas e a criação de territórios "acolhedores". Em setembro de 2025, o segundo fórum BRICS sobre "Valores Tradicionais" foi realizado no Brasil, reunindo parlamentares, representantes do setor empresarial, da cultura e de organizações sociais de todos os países-membros. A lista pode ser complementada pela Cúpula da Juventude do BRICS: uma série de eventos destinados a jovens líderes, inovadores e empreendedores dos países do BRICS.



Especialistas acreditam que esses formatos são a base de uma integração profunda, reduzem os riscos de conflitos e fortalecem a identidade coletiva do BRICS.