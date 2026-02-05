Índia supera média mundial no crescimento da agricultura

247 - Nos últimos cinco anos, o setor agrícola da Índia e áreas relacionadas registraram uma taxa média de crescimento anual de 4,4%, superando a média mundial. A informação foi divulgada pelo ministro da Agricultura e Bem-estar dos Fazendeiros da Índia, Shivraj Singh Chouhan, conforme relatado pela IANS, parceira da TV BRICS.



De acordo com o ministro, ao longo de 10 anos, de 2016 a 2025, o setor cresceu a uma taxa de 4,45%, o maior índice das últimas décadas. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025-2026, o crescimento foi de 3,5%, refletindo a estabilidade do desenvolvimento do setor.



No ano fiscal de 2024-2025, a produção de grãos alimentares no país atingiu um nível recorde de 357,7 milhões de toneladas, impulsionada pelo aumento das colheitas de arroz, trigo, milho e cereais de grãos maiores, como o milhete.



"Hoje, a Índia desempenha um papel de liderança no mundo em várias culturas agrícolas", afirmou Shivraj Singh Chouhan.



O ministro também destacou que a produção de frutas e vegetais aumentou de 280,7 milhões de toneladas no ano fiscal de 2013-2014 para 367,7 milhões de toneladas em 2024-2025. Nesse período, a produção de frutas alcançou 114,5 milhões de toneladas, a de vegetais foi de 219,7 milhões de toneladas, e outras culturas frutíferas totalizaram 33,5 milhões de toneladas.



A Índia também se tornou o maior produtor mundial de cebolas, responsável por quase 25% da produção global. Além disso, o país é o segundo maior produtor de vegetais, frutas e batatas.



De acordo com o ministro, esses resultados econômicos foram alcançados por meio de reformas consistentes e investimentos direcionados ao fortalecimento das áreas rurais do país.