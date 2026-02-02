Etiópia e Brasil assinam protocolo de acesso ao mercado

247 - Brasil e Etiópia assinaram um Protocolo Bilateral de Acesso ao Mercado que representa um passo relevante no processo de adesão do país africano à Organização Mundial do Comércio (OMC). A cerimônia foi realizada com a presença do embaixador da Etiópia junto às Nações Unidas, Tsegab Kebebew, e do representante permanente do Brasil na OMC, Guilherme de Aguiar Patriota.

As informações foram divulgadas pela agência etíope ENA, parceira da TV BRICS, que destacou a importância do acordo no contexto das negociações internacionais conduzidas pela Etiópia para integrar o sistema multilateral de comércio. A assinatura do protocolo ocorreu em Genebra, sede da OMC, e marca o encerramento das negociações bilaterais entre os dois países nesse âmbito.

Segundo a ENA, o embaixador etíope ressaltou que a conclusão do entendimento com o Brasil constitui um marco estratégico para a integração da Etiópia ao comércio internacional. Ele avaliou que o avanço consolida a presença do país africano em fóruns globais e reforça o alinhamento com princípios como multipolaridade e desenvolvimento.

O diplomata também apontou que o acordo fortalece a parceria entre Etiópia e Brasil, ampliando as bases para uma cooperação econômica mais consistente. Na avaliação das autoridades etíopes, o apoio brasileiro desempenha papel relevante na construção de consensos necessários à adesão formal à OMC.

Por sua vez, o representante permanente do Brasil na organização reafirmou o compromisso do país em apoiar os esforços da Etiópia ao longo do processo de adesão. Ele destacou ainda o interesse do governo brasileiro em aprofundar as relações econômicas e comerciais com o país africano, considerado estratégico no continente.

Ao final da cerimônia, as delegações dos dois países manifestaram agradecimento ao secretariado da OMC pelo suporte técnico e institucional prestado durante as negociações. O evento foi concluído com a troca oficial do protocolo assinado e de seus anexos, formalizando o entendimento bilateral entre Brasil e Etiópia.