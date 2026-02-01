Rússia abre inscrições para estágio internacional de teatro do BRICS+ em Moscou

247 - Em 2026, jovens atores e estudantes de artes cênicas dos países que integram a comunidade BRICS+ voltarão a Moscou para participar de uma nova edição do programa de estágios InteRussia em artes teatrais, iniciativa que promove intercâmbio cultural e formação profissional no campo das artes cênicas. O projeto oferece uma imersão no método de atuação russo, com atividades acadêmicas, práticas e apresentações finais realizadas na capital do país, segundo informou a TV BRICS.

O programa é organizado pelo Instituto Russo de Artes Teatrais – GITIS, em parceria com a Fundação Gorchakov, a rede internacional de mídia TV BRICS, a agência Rossotrudnichestvo e a organização autônoma sem fins lucrativos Mejdunarodniki, com apoio do Fundo de Bolsas Presidenciais, no âmbito do programa “Nova Geração”. A iniciativa é voltada a estudantes do último ano de escolas de teatro e cinema, além de jovens atores profissionais ligados às artes cênicas.

As atividades estão previstas para ocorrer entre 24 de agosto e 3 de outubro de 2026, em Moscou, e as inscrições permanecerão abertas até 31 de maio. Durante o estágio, os participantes terão acesso a aulas magistrais de atuação, fala cênica e movimento de palco, além de oportunidades de networking com profissionais renomados da cultura russa e internacional. A programação inclui ainda a presença em espetáculos nos principais teatros da cidade e a troca de experiências com colegas de diferentes países.

Ao final do curso, os estagiários apresentarão esquetes de movimento cênico e trechos de peças teatrais, consolidando o aprendizado adquirido ao longo do período. Segundo o reitor do GITIS, Grigori Zaslavski, o programa representa um espaço de diálogo artístico e intercultural. “Estamos muito felizes que o estágio para jovens artistas dos países do BRICS novamente esteja sendo realizado no nosso espaço. Para o GITIS, é algo muito especial: não apenas dar aulas, mas realmente apresentar a escola de atuação russa, como trabalhamos hoje com a psicologia do ator, o que podemos oferecer nos treinamentos de movimento cênico e fala cênica, e como, de maneira geral, está ocorrendo o desenvolvimento do legado de Stanislavski”, afirmou.

Zaslavski destacou ainda o caráter colaborativo da iniciativa. “Sempre é um diálogo: nós também aprendemos muito com esses encontros; uma nova perspectiva, uma energia diferente, outra experiência teatral. Convidamos estudantes e jovens atores que se interessam pelo teatro russo não apenas como espectadores, mas como participantes. Vamos juntos pesquisar, testar, buscar uma linguagem comum, no sentido literal e figurado. Aguardamos as inscrições! Vamos criar o teatro do século XXI juntos”, declarou.

A diretora do Departamento de Cooperação Internacional da TV BRICS, Aleksandra Burman, ressaltou o papel da rede de mídia no fortalecimento de projetos humanitários e de cooperação internacional. Segundo ela, no âmbito do InteRussia, a TV BRICS atua tradicionalmente como coorganizadora e principal parceira de mídia em dois programas, um voltado às artes teatrais e outro à área de energia. As campanhas de divulgação garantem ampla visibilidade internacional aos eventos, estimulam a formação de comunidades de especialistas e ampliam conexões profissionais entre os países participantes.

Criado em 2021 pela Fundação Gorchakov, o ciclo de estágios InteRussia tem como missão aprofundar laços científicos, sociais e culturais, promovendo o diálogo construtivo entre jovens profissionais da Rússia e de outras nações. De acordo com Serguei Orlov, vice-diretor-executivo da fundação, o programa alcançou um marco relevante em 2026. “Em 2026, o programa InteRussia celebra seu quinto aniversário, um marco importante que confirma a sustentabilidade do projeto e sua crescente autoridade internacional. Durante esses anos, mais de 500 estagiários de mais de 70 países visitaram a Rússia e tiveram a oportunidade de conhecer de dentro as mais diversas áreas profissionais. O estágio em artes teatrais ocupa um lugar especial nesse quadro. Ele continua sendo o programa mais criativo do InteRussia, reunindo os jovens atores mais ambiciosos dos países do BRICS+”, afirmou.

O estágio em artes cênicas foi desenvolvido durante o ano de presidência da Rússia no BRICS. Em 2024, participaram representantes da Argentina, Brasil, Índia, Irã, China e África do Sul. Após essa edição, a TV BRICS produziu o documentário “Dignos de aplausos: novos papéis de atores dos países do BRICS+”, exibido em diversos países. Já em 2025, o programa reuniu jovens atores do Brasil, Índia, China, África do Sul, Argentina, Tunísia, Mauritânia e Cuba.