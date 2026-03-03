247 - As inscrições para o XV Concurso Internacional de Artistas de Balé estão abertas. O evento acontecerá em Moscou entre os dias 25 de junho e 5 de julho, no histórico palco do Teatro Bolshoi, com apoio informativo internacional da rede de mídia TV BRICS.

O Teatro Bolshoi figura entre as mais renomadas companhias de balé e ópera do mundo, reconhecido pela ONU e pela UNESCO como patrimônio cultural da humanidade.

A edição de 2026 do Concurso será dedicada à memória do coreógrafo Iuri Grigorovitch, que por mais de 50 anos ocupou os cargos de diretor artístico permanente e presidente do júri do concurso—legado que confere à homenagem um significado especial.

O júri contará, como é tradição, com nomes de grande prestígio na coreografia internacional. A presidência caberá a Svetlana Zakharova, Artista do Povo da Rússia, prima bailarina do Teatro Bolshoi e reitora interina da Academia Estatal de Coreografia de Moscou.

As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial do concurso até o dia 20 de março.

Fundado em 1969 e realizado a cada quatro anos, o Concurso Internacional de Artistas de Balé figura entre os mais prestigiados do mundo. Sua trajetória histórica, o reconhecimento internacional que acumula e a oportunidade única de se apresentar no palco do Teatro Bolshoi fazem do evento uma vitrine essencial para jovens talentos da dança. Na 14ª edição, realizada em 2022, o concurso reuniu 112 participantes de 21 países.

O concurso é promovido pelo Ministério da Cultura da Rússia.