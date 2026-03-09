Mais de 180 delegações de diferentes países participarão do Fórum Internacional de Segurança, em Moscou

247 - O Fórum Internacional de Segurança, sob os auspícios do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, será realizado de 26 a 29 de maio, na região de Moscou, informou a TV BRICS. A programação inclui a 14ª Reunião Internacional de Altos Representantes Responsáveis por Questões de Segurança, além de sessões temáticas (conferências científicas, mesas-redondas, briefings e apresentações), reuniões bilaterais e exposições de órgãos especializados russos. Também estão previstos eventos culturais.

Mais de 180 delegações de Estados estrangeiros e organizações internacionais foram convidadas para o fórum. O número total de participantes pode chegar a até 5 mil pessoas, incluindo secretários de conselhos de segurança, chefes de agências de aplicação da lei e de serviços de inteligência, embaixadores de países estrangeiros, representantes da comunidade acadêmica e especialistas em segurança.

O lado russo será representado pelo Ministério das Relações Exteriores da Federação da Rússia, pelo Ministério da Justiça da Federação da Rússia, pelo Governo de Moscou, bem como por outros órgãos especializados, corporações estatais, organizações e empresas.

Os idiomas de trabalho do evento serão russo, árabe, chinês, persa, sérvio, inglês, francês e espanhol. Haverá tradução simultânea para os participantes. O credenciamento será aberto em 17 de março.

A Rede Internacional de Mídia TV BRICS é a parceira internacional de mídia do fórum.