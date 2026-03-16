Índia se torna 2º maior produtor de smartphones do mundo

247 - Em 2025, a Índia consolidou sua posição como o segundo maior produtor de smartphones do mundo. A produção de celulares aumentou 28 vezes em comparação com os dados de 2014-2015, alcançando 5,5 trilhões de rúpias (mais de R$ 335 bilhões). As exportações também cresceram significativamente, subindo 127 vezes, totalizando 2 trilhões de rúpias (cerca de R$ 122 bilhões), segundo dados do governo divulgados pela TV BRICS.



Esse avanço no setor de eletrônicos foi impulsionado por programas governamentais, como o "Feito na Índia", e iniciativas de incentivo à produção local. Essas medidas atraíram investimentos e contribuíram para o aumento significativo da produção interna.



As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) desempenharam um papel essencial nesse crescimento, integrando-se ativamente às cadeias de fornecimento dos grandes fabricantes e ajudando a fortalecer o ecossistema nacional de eletrônicos.



Além do destaque na produção de smartphones, a Índia também obteve crescimento expressivo na fabricação de outros dispositivos eletrônicos, como componentes, modems e servidores, consolidando sua posição como um importante centro de produção eletrônico.



Com esses avanços, a Índia segue fortalecendo sua competitividade no mercado global de eletrônicos, consolidando-se como um dos maiores produtores e exportadores da indústria.