Muhammad Ali desafiou o império em 1967 e transformou o esporte em trincheira política

247 – Em 28 de abril de 1967, em Houston, nos Estados Unidos, Muhammad Ali protagonizou um dos gestos mais emblemáticos da história contemporânea ao se recusar a ser incorporado ao Exército para lutar na guerra do Vietnã. Campeão mundial dos pesos-pesados e no auge da carreira, Ali não apenas desafiou o governo norte-americano, mas redefiniu o papel do atleta na sociedade, transformando o esporte em espaço de enfrentamento político, moral e civilizatório.

A decisão, que lhe custaria títulos, milhões de dólares e anos de carreira, foi tomada com plena consciência de suas consequências. Ali já vinha se posicionando publicamente contra a guerra e contra o racismo estrutural nos Estados Unidos, articulando uma crítica profunda ao imperialismo e às contradições de um país que pregava liberdade no exterior enquanto negava direitos básicos à população negra dentro de suas próprias fronteiras.

“Eu não tenho nenhuma briga com o povo vietcongue”

A frase que atravessou gerações sintetiza sua posição política e moral: “Eu não tenho nenhuma briga com o povo vietcongue”. Em outra declaração igualmente contundente, Ali afirmou: “Nenhum vietcongue jamais me chamou de negro”. Com essas palavras, ele escancarou a hipocrisia de uma guerra travada em nome da democracia por um país marcado pela segregação racial.

Ali também foi ainda mais direto ao explicar sua recusa: “Por que eles deveriam me pedir para vestir um uniforme e ir a dez mil quilômetros de casa jogar bombas e balas sobre pessoas de pele escura no Vietnã, enquanto os chamados negros em Louisville são tratados como cães e privados de direitos humanos simples?”

As declarações colocaram o campeão no centro de um dos maiores debates políticos da época, conectando a luta pelos direitos civis à crítica ao militarismo e ao imperialismo norte-americano.

Repressão e punição no auge da carreira

A reação do Estado foi imediata e severa. Muhammad Ali foi preso, julgado e condenado por evasão do serviço militar. Seu título mundial foi cassado e sua licença para lutar retirada. Durante mais de três anos, ele foi impedido de subir aos ringues — justamente no auge de sua forma física e técnica.

A punição tinha um caráter exemplar: o objetivo era silenciar uma das vozes mais influentes do país e desencorajar outras manifestações de resistência. No entanto, o efeito foi inverso. Ali se tornou um símbolo global de coragem e integridade.

Movimentos estudantis, organizações negras e lideranças religiosas passaram a defendê-lo. Sua figura ultrapassou o esporte e passou a representar uma geração que questionava a guerra e o sistema político dos Estados Unidos.

Muhammad Ali fez história no esporte (Photo: Brasil 247)

A virada histórica e a vitória na Suprema Corte

Em 1971, a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou por unanimidade a condenação de Ali, reconhecendo seu direito à objeção de consciência. A decisão foi um marco na defesa das liberdades civis e representou uma vitória não apenas pessoal, mas política.

Ali retornou aos ringues e reconquistou o título mundial, consolidando também sua grandeza esportiva. Mas, naquele momento, sua importância já era muito maior do que qualquer cinturão.

O esporte como território político

A atitude de Ali rompeu definitivamente com a ideia de neutralidade no esporte. Ele demonstrou que atletas são sujeitos políticos e que o silêncio diante da injustiça também é uma escolha.

Seu gesto abriu caminho para que outras gerações utilizassem o esporte como plataforma de denúncia e transformação social. Décadas depois, protestos de atletas contra o racismo e a violência policial ecoariam o legado deixado por ele.

Ali mostrou que a visibilidade pode ser usada como instrumento de luta — e que o preço da coerência, embora alto, pode redefinir a história.

Um gesto que atravessa o tempo

A recusa de Muhammad Ali em 28 de abril de 1967 permanece como um dos atos mais poderosos de desobediência civil do século XX. Mais do que uma decisão individual, foi um enfrentamento direto ao militarismo, ao racismo e à lógica imperial.

Ao abdicar de títulos, dinheiro e prestígio em nome de seus princípios, Ali estabeleceu um padrão raro de coerência entre discurso e prática.

Seu legado ultrapassa o boxe. Ele pertence à história das lutas por liberdade — e segue vivo sempre que alguém decide não se curvar diante da injustiça.