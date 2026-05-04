Rondon, o desbravador do Brasil profundo e defensor dos povos indígenas

247 – Nascido em 5 de maio de 1865, em Mimoso, no atual estado de Mato Grosso, o marechal Cândido Mariano da Silva Rondon tornou-se uma das figuras mais decisivas da história brasileira ao liderar a integração do território nacional e estabelecer uma política inédita de respeito aos povos indígenas. Militar, engenheiro e sertanista, Rondon deixou um legado que atravessa gerações e ainda hoje influencia o debate sobre soberania, desenvolvimento e direitos humanos no Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Rondon esteve à frente de missões estratégicas que ampliaram a presença do Estado brasileiro em regiões até então isoladas. Seu trabalho mais emblemático foi a instalação de linhas telegráficas que conectaram o Centro-Oeste e a Amazônia ao restante do país, em uma época em que a comunicação era essencial para consolidar a unidade nacional.

Integração territorial e construção do Brasil moderno

A atuação de Rondon ocorreu em um momento crítico da formação do Estado brasileiro, quando vastas áreas do território permaneciam praticamente desconectadas dos centros políticos e econômicos. Como chefe da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, ele liderou expedições que atravessaram regiões inóspitas, abrindo caminhos, mapeando áreas e estabelecendo infraestrutura básica.

Essas missões não apenas viabilizaram a comunicação, mas também contribuíram para a consolidação das fronteiras nacionais e para a presença efetiva do Estado em áreas estratégicas. Ao conectar regiões distantes, Rondon ajudou a transformar o Brasil em uma nação mais integrada, fortalecendo sua soberania territorial.

Seu trabalho teve impacto direto na ocupação e no desenvolvimento de regiões que mais tarde se tornariam polos importantes do agronegócio e da economia nacional. Ao mesmo tempo, suas expedições produziram vasto conhecimento geográfico e científico sobre o interior do país.

Uma visão humanista inédita sobre os povos indígenas

Um dos aspectos mais marcantes da trajetória de Rondon foi sua postura em relação aos povos indígenas. Em contraste com práticas violentas e excludentes comuns à época, ele defendia uma abordagem baseada no diálogo e no respeito.

A frase que sintetiza sua filosofia — “Morrer, se preciso for; matar, nunca” — tornou-se um marco ético na história brasileira. Rondon acreditava que o contato com os povos indígenas deveria ser pacífico, evitando confrontos e promovendo a convivência.

Essa visão levou à criação, em 1910, do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), órgão precursor da atual Funai. A iniciativa representou uma mudança significativa na política indigenista do país, ao reconhecer a necessidade de proteger os direitos e as culturas dos povos originários.

Ao longo de suas expedições, Rondon estabeleceu contato com diversas etnias, muitas delas até então isoladas, sempre buscando minimizar impactos e preservar vidas. Sua atuação é frequentemente lembrada como um contraponto histórico às políticas de extermínio e assimilação forçada.

Ciência, diplomacia e reconhecimento internacional

Além de sua atuação militar e administrativa, Rondon também teve papel relevante na produção de conhecimento científico. Suas expedições contribuíram para estudos nas áreas de geografia, etnologia e cartografia, ampliando o entendimento sobre o território brasileiro.

Ele também ganhou projeção internacional ao participar da famosa Expedição Roosevelt-Rondon, entre 1913 e 1914, ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt. A missão explorou o então desconhecido Rio da Dúvida, posteriormente rebatizado como Rio Roosevelt.

O reconhecimento por seu trabalho ultrapassou as fronteiras do Brasil. Rondon chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em função de sua atuação humanitária junto aos povos indígenas — um feito raro para uma figura militar.

Legado e atualidade

O legado de Rondon permanece vivo em diversas dimensões da sociedade brasileira. Seu nome batiza o estado de Rondônia, além de municípios, instituições e projetos espalhados pelo país.

Mais do que homenagens simbólicas, sua trajetória continua a inspirar debates contemporâneos sobre desenvolvimento, integração regional e direitos indígenas. Em um contexto de disputas territoriais e pressões sobre áreas indígenas, os princípios defendidos por Rondon ganham nova relevância.

Sua visão de um Brasil integrado, soberano e socialmente justo dialoga com desafios atuais, especialmente no que diz respeito à preservação ambiental e ao respeito às populações tradicionais.

Um personagem central da história nacional

Cândido Rondon não foi apenas um militar ou explorador. Ele foi um construtor do Brasil moderno, cuja atuação ajudou a moldar o território, as instituições e a consciência nacional.

Ao completar mais de um século de sua atuação mais intensa, sua figura permanece como referência de ética pública, compromisso com o país e respeito à diversidade humana. Em tempos de revisão histórica e disputas narrativas, revisitar o legado de Rondon é também refletir sobre os caminhos do Brasil e os valores que devem orientar seu futuro.