Entenda por que Datena é péssima companhia para a esquerda

247 – O discurso policialesco do apresentador José Luiz Datena, que teve uma conversa com Guilherme Boulos, do Psol, vazada , pode estimular a violência e ferir os direitos humanos de diversas formas. Em primeiro lugar, ao enfatizar a ação policial como única solução para problemas sociais, como a criminalidade, Datena pode incitar a violência policial e a utilização de métodos violentos e abusivos para conter a criminalidade.

Além disso, ao estereotipar determinados grupos sociais como criminosos ou potenciais criminosos, Datena pode reforçar preconceitos e discriminações, que muitas vezes são a base para ações violentas e violações de direitos humanos. Esse tipo de discurso pode levar à criminalização de grupos vulneráveis, como negros, pobres e moradores de favelas, que muitas vezes são vítimas de violência policial e do sistema de justiça criminal.

Outro problema é a falta de critério e de respeito aos direitos das pessoas acusadas de crimes, muitas vezes expostas de forma indevida e sem respeito ao princípio da presunção de inocência. Esse tipo de abordagem pode levar à perseguição e linchamento moral de indivíduos que sequer foram condenados ou tiveram oportunidade de se defender de acusações.

Portanto, é preciso ter cuidado com discursos que estimulem a violência e a criminalização de grupos vulneráveis, que vão contra os princípios dos direitos humanos e da justiça social. O papel da mídia deve ser o de informar com imparcialidade, respeitando a diversidade e promovendo o diálogo e a solução pacífica de conflitos.

