Escudo das Américas: um acordo de (in)segurança

Por Claudia Marín Suárez e Lourdes María Regueiro Bello, no CIPI - A publicação da Estratégia de Segurança Nacional e da Estratégia de Defesa dos Estados Unidos, com uma declaração explícita da ressurreição da Doutrina Monroe, prenunciou miniestratégias subsequentes, que gradualmente ganhariam vida e não seriam percebidas como letra morta ou uma declaração precipitada.

A convocação de uma “Cúpula” para lançar a iniciativa Escudo das Américas é a primeira proposta institucionalizada para a região durante o segundo mandato de Donald Trump. Um fator comum entre as iniciativas supostamente regionais que surgiram de sua presidência é a falta de inclusão, já que a participação se limita àqueles que acatam suas diretrizes.

“America Grows”, a única iniciativa para a região da primeira administração Trump, tinha como foco a economia, [1] mas apesar do título não tinha alcance regional, uma vez que apenas Argentina, [2] Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras, Jamaica e Panamá assinaram Memorandos de Entendimento, embora os outros países da região pudessem participar, exceto Cuba, Nicarágua e Venezuela.

A iniciativa Escudo das Américas, diferentemente de "America Grows", baseia seu relacionamento em uma abordagem de securitização. Embora o objetivo declarado seja o desmantelamento de cartéis e terroristas estrangeiros que operam no Hemisfério Ocidental (Trump, 2026a), a razão essencial por trás da proclamação presidencial de 7 de março de 2026 é a contenção da China na região. Doze chefes de Estado da região foram convidados para a "Cúpula": Argentina, Panamá, Equador, Paraguai, El Salvador, Guiana, Bolívia, Costa Rica, Trinidad e Tobago, República Dominicana, Honduras e Chile — todos considerados de direita e abertamente alinhados aos Estados Unidos. Após a reunião formal, foi assinado o Compromisso para o Combate à Atividade Criminosa dos Cartéis, que essencialmente prevê uma coalizão militar liderada pelos EUA que incluiria governos aliados.

As principais ideias da proclamação do Presidente Trump, assinada pelos líderes latino-americanos e caribenhos presentes, foram referidas em (Trump, 2026a):

Desmantelar os cartéis criminosos e as organizações terroristas estrangeiras que operam no Hemisfério Ocidental, na medida do possível e em conformidade com a lei.

Coordenação entre os Estados Unidos e seus aliados para privar essas organizações do acesso a financiamento e do controle sobre territórios.

Os Estados Unidos treinariam e mobilizariam as forças armadas dos países parceiros para alcançar maior eficácia no combate aos cartéis.

E, finalmente, o que parece ser o principal motivo da reunião: os Estados Unidos e seus aliados devem manter as ameaças externas sob controle, incluindo influências malignas extra-hemisféricas, numa clara referência aos seus adversários estratégicos:

Uma interpretação preliminar dos resultados da reunião, com base nos documentos e informações disponíveis, permite-nos apresentar algumas considerações:

Historicamente, os Estados Unidos se proclamaram o único guardião da segurança hemisférica e se opuseram ao surgimento de qualquer entidade que, mesmo que tangencialmente, abordasse questões de segurança sem a sua participação. Portanto, sua preocupação e oposição à UNASUL, e especialmente ao Conselho de Defesa Sul-Americano, não foram surpreendentes. Assim, quando o equilíbrio político regional permitiu, os EUA apoiaram a PROSUL e o desmantelamento de uma organização que, na visão americana, competia com as forças da OEA foi concluído.

Portanto, o resultado desta reunião pode ser descrito como uma continuidade e um aprofundamento. Continuidade, na medida em que mantém o tom de “cooperação” seguido nas reuniões dos ministros da defesa do hemisfério, até então com as conhecidas exclusões de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Aprofundamento, na medida em que reformula a questão do narcotráfico como a principal ameaça à segurança hemisférica, vinculando-a ao terrorismo.

O que seria novo nesta ocasião são duas coisas: primeiro, o avanço semi-institucional da ideia, já em prática em vários países da região, de militarizar o combate ao narcotráfico, inclusive com a cooperação dos EUA, como no caso do Equador; e segundo, a proposta explícita da liderança dos EUA em um esquema de segurança hemisférico que, se aceito conforme declarado na proclamação da Casa Branca, implicaria sua autoridade para mobilizar as forças armadas dos países envolvidos, o que, em uma interpretação ampla, exporia as forças armadas desses países a uma subordinação compartilhada ao chefe de Estado de outro país.

É importante ressaltar que este encontro ocorre em um momento em que o papel internacional dos Estados Unidos está sob críticas de diversas forças políticas na comunidade internacional, portanto, o próprio propósito da reunião é afirmar um eixo político regional conservador de apoio à sua política, embora, como será discutido adiante, nuances no apoio dos participantes possam ser identificadas.

A representação dos participantes da reunião revelou não apenas a fragmentação política da região, mas também a falta de consenso entre os principais atores hemisféricos — Brasil, Canadá, Colômbia e México — para formar uma frente unida pelas Américas. Esses países latino-americanos têm criticado as políticas do governo Trump e enfrentado ameaças que variam de aumentos tarifários a intervenções. Nesse contexto, é surpreendente que uma cúpula convocada para formar uma coalizão militar contra o narcotráfico exclua dois dos países identificados como territórios onde essa atividade criminosa é mais prevalente, indicando claramente o alinhamento político por trás do encontro.

Embora a cúpula tenha ocorrido em um ambiente relativamente informal, ao final da qual tudo parecia indicar que a proclamação havia sido aprovada e que, após a conclusão do conclave, foi assinada pelo presidente Donald Trump, surgiram suspeitas e inferências a respeito de certos elementos mencionados no discurso de Trump aos líderes presentes e a respeito das prerrogativas legais dos líderes para acatar o texto da proclamação.

Em seu discurso, Trump afirmou que 17 nações aderiram à nova aliança, Escudo das Américas, cujo núcleo […] é o compromisso de usar força militar letal para destruir os sinistros cartéis e redes terroristas de uma vez por todas (Trump, 2026b). Ele se referia à Conferência das Américas de Combate aos Cartéis, realizada nos dias 4 e 5 de março, liderada pelo Secretário de Guerra Pete Hegseth, com a participação de 16 países da região [3] , que concluiu com uma declaração conjunta reafirmando a intenção de se unirem em uma coalizão para combater o narcoterrorismo e outras ameaças comuns que o Hemisfério Ocidental enfrenta ( Declaração Conjunta de Segurança da Conferência das Américas de Combate aos Cartéis (em espanhol) , 2026).

O conteúdo da Declaração Conjunta de 5 de março e da proclamação de 7 de março sugere que o documento assinado pelos ministros da Defesa ou seus representantes faz parte da iniciativa e que a cúpula com os presidentes foi mais um ato cerimonial de lançamento e endosso. O documento assinado no dia 5 está redigido como uma carta de intenções; a proclamação revela mais, mas mesmo assim, ambos são insignificantes em comparação com o discurso de Trump e as declarações de Pete Hegseth na conferência mencionada.

O discurso de Trump foi particularmente agressivo em relação ao potencial controle de outras potências sobre infraestruturas críticas na região. A este respeito, ele fez referência ao Canal do Panamá [4] , deixando a neutralidade do Canal em suspenso. Isso provocou reações que exigiram esclarecimentos do Ministério das Relações Exteriores, que, por meio de sua conta no X, informou que: “[…] durante o evento chamado Escudo das Américas, nenhum documento foi assinado, mas sim um acordo tácito para unir forças contra o crime internacional, especialmente o narcotráfico”. Mais tarde, afirmou que essas ações “[…] não contradizem o Tratado sobre a Neutralidade do Canal” (Ministério das Relações Exteriores do Panamá, 2026).

Contudo, a declaração oficial ainda deixa em aberto as implicações do “acordo tácito”, o que o país está se comprometendo e como isso será implementado. Essas questões serão respondidas pelo que já foi acordado ou será acordado bilateralmente, embora a transparência provavelmente não seja uma característica definidora de tais acordos. Uma nota publicada no site do Ministério da Defesa argentino corrobora essa ideia, revelando: “Como produto final da reunião, uma declaração pública multilateral foi assinada por todos os participantes, além de uma declaração bilateral com os Estados Unidos por cada Estado participante. Isso permitiu a adaptação do marco legal de cada nação como um elemento substancial do acordo, tudo com base no fato de que os participantes possuem marcos legais, estruturas constitucionais e modelos organizacionais distintos para suas Forças Armadas e de Segurança (Ministério da Defesa, 2026)”. Em outras palavras, podem já existir acordos que não foram tornados públicos. Além disso, a nota esclareceu que a declaração conjunta não era juridicamente vinculativa.

O discurso de Pete Hegseth (Hegseth, 2026) não apenas abordou a questão do tráfico de drogas, mas foi muito além, servindo como uma peça de oratória que elogiava a sabedoria e a relevância da Doutrina Monroe. Os aspectos mais relevantes e inovadores de sua intervenção foram os seguintes:

Presença de potências adversárias: São emitidos alertas sobre a infiltração de atores estatais rivais em infraestruturas estratégicas, portos e rotas comerciais, e sobre o seu controlo, o que representa um risco para a segurança dos EUA.

Questionando o conceito de “Sul Global”: Considera-se que essa narrativa exclui os Estados Unidos e privilegia a influência de potências não ocidentais, contra a qual se defende a cooperação Norte-Sul no hemisfério.

Conceito de “Grande América do Norte”: Um espaço estratégico é definido desde a Groenlândia até o Equador e do Alasca até a Guiana como um perímetro de segurança dos Estados Unidos.

Distribuição hemisférica de responsabilidades: A proposta é compartilhar a responsabilidade pelo enfrentamento dos riscos de segurança definidos pelos Estados Unidos, especialmente com os países ao sul do Equador. Na prática, isso poderia ser interpretado como um maior comprometimento em alocar recursos para a Grande América do Norte e transferir custos para os países ao sul do Equador.

Fortalecimento institucional e reajuste funcional do Comando Sul: O objetivo é fortalecer seu papel, fornecendo-lhe mais recursos e capacidades operacionais, ao mesmo tempo que concentra suas funções na dimensão militar e de segurança em um sentido mais restrito do que aquele que prevalecia nas administrações anteriores, nas quais realizava ações relacionadas ao desenvolvimento, à cooperação civil e à assistência social.

É surpreendente que as declarações do Secretário da Guerra não tenham sido amplamente divulgadas e que abordagens tão agressivas e disruptivas a conceitos que pareciam estabelecidos na linguagem política não tenham provocado reações críticas das forças políticas, dos meios de comunicação e dos acadêmicos na região e no mundo.

De uma perspectiva regional, a cúpula de 7 de março significa um distanciamento de fato dos governos participantes em relação à declaração da América Latina e do Caribe como Zona de Paz, assinada por todos os membros da CELAC, o que prenuncia um aprofundamento das divergências no consenso em sua próxima cúpula, agendada para o final de março na Colômbia.

Até o momento, a cooperação regional em segurança baseava-se no compartilhamento de informações, assistência técnica, treinamento policial e coordenação judicial (Equipe Editorial do World Scenario, 2026); o “acordo tácito” da reunião desloca o foco para o âmbito militar. As formas como essa mudança será operacionalizada são desconhecidas, mas a possibilidade de estabelecer novas bases ou instalações militares que envolvam a presença de militares dos EUA na região não deve ser descartada.

Nesse contexto, o objetivo é transformar a região em uma aliada dos Estados Unidos na disputa geopolítica com atores considerados adversários, sem oferecer alternativas que envolvam o dispêndio de recursos ou compromissos críveis de desenvolvimento em condições competitivas com as da China.

A sustentabilidade desse “acordo tácito” também é posta em questão pelo fato de se basear em afinidades políticas que podem ser efêmeras diante da alternância que tem caracterizado o cenário político do continente neste século.

A afirmação de Hegseth de que os Estados Unidos têm capacidade para lidar sozinhos com os riscos de segurança, mas preferem fazê-lo em conjunto com seus vizinhos na região, transmite a mensagem de "ou você está comigo ou contra mim". Mais uma vez, as propostas dos EUA visam neutralizar os potenciais efeitos na segurança, e não abordar as causas profundas da insegurança na região.

Referências bibliográficas

Hegseth, P. (5 de março de 2026). Observações do Secretário de Guerra Pete Hegseth na Conferência das Américas sobre o Combate aos Cartéis (As Del . Departamento de Guerra dos EUA. https://www.war.gov/News/Speeches/Speech/Article/4424673/remarks-by-secretary-of-war-pete-hegseth-at-the-americas-counter-cartel-confere/

Ministério da Defesa. (5 de março de 2026). A estabilidade do continente americano é condição indispensável para o desenvolvimento e a prosperidade de nossas nações . Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-estabilidad-del-continente-americano-es-condicion-indispensable-para-el-desarrollo-y-la

Ministério das Relações Exteriores do Panamá. (10 de março de 2026). Comunicado Oficial . https://x.com/CancilleriaPma/status/2031386082969829758/photo/2

Equipe Editorial do World Scenario (8 de março de 2026). O que significa para a Argentina a adesão de Milei ao "Escudo das Américas" de Donald Trump? World Scenario . https://www.escenariomundial.com/2026/03/08/que-implica-para-la-argentina-la-adhesion-de-milei-al-shield-of-the-americas-de-donald-trump/

Departamento de Estado. (s.d.). Crescimento dos Estados Unidos: Destaques de suas atividades. Dezembro de 2019 a março de 2020. Crescimento nas Américas . Recuperado de https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2020/04/AC-News-Spanish-508.pdf

Declaração Conjunta de Segurança da Conferência das Américas de Combate aos Cartéis, em espanhol. Declaração Conjunta de Segurança da Conferência das Américas de Combate aos Cartéis (em espanhol) . (5 de março de 2026). https://media.defense.gov/2026/Mar/05/2003885538/-1/-1/1/AMERICAS-COUNTER-CARTEL-CONFERENCE-JOINT-SECURITY-DECLARATION-IN-SPANISH.PDF

Trump, D. (2026a, 7 de março). Compromisso com o Combate à Atividade Criminosa dos Cartéis. Uma Proclamação https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/03/commitment-to-countering-cartel-criminal-activity/

Trump, D. (2026b, 7 de março). Transcrição do discurso de Donald Trump, 7 de março de 2026 [Postagem]. Cúpula Escudo das Américas. https://rollcall.com/factbase-transcripts/

NOTAS

[1] De acordo com o Departamento de Estado, a iniciativa America Crece (América Cresce) visa catalisar o investimento do setor privado dos EUA na infraestrutura da região. Inicialmente focada em infraestrutura energética em 2018, expandiu-se em 2019 para incluir telecomunicações, energia, portos, rodovias e aeroportos (Departamento de Estado, s.d.). Essa ampliação das áreas de investimento demonstra a intenção de competir nos mesmos setores em que a China estabeleceu uma presença significativa. Dentro dessa iniciativa, os Estados Unidos pretendem auxiliar os países da América Latina e do Caribe a aprimorarem seus marcos regulatórios.

[2] Lembre-se que esta iniciativa foi lançada durante o governo Macri, pelo que a assunção da presidência por Alberto Fernández foi explicitamente condicionada ao cumprimento dos critérios exigidos, em que a discrição e a subjetividade excederam o que tinha sido explicitamente divulgado.

[3] Além dos Estados Unidos, esta declaração foi assinada pela Argentina, Bahamas, Belize, Bolívia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago.

[4] Sem mencionar a forma desrespeitosa com que se referiu aos Tratados Torrijos-Carter, tratando-os como um acordo transacional vantajoso para o Panamá, ignorando a história da luta do povo panamenho pela soberania sobre aquela porção do território nacional.

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Claudia Marín Suárez é pesquisadora do CIPI

Lourdes María Regueiro Bello é graduada em Economia Política e professora assistente e pesquisadora associada. Ela se especializa em Economia Política Internacional, com foco na integração latino-americana, nas relações da América Latina e do Caribe com atores extrarregionais e nas perspectivas de think tanks.