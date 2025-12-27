O Eixo da Resistência: a arquitetura de um discurso geopolítico

Por Xavier Villar (*), no canal Hispan TV - No caso do Irã e seu ambiente estratégico, a análise dominante tem tendido, durante anos, a favorecer interpretações materialistas e funcionalistas, reduzindo sua projeção regional a capacidades, apoio tático ou equilíbrios de poder. Contudo, essa perspectiva negligencia o elemento mais constante e estruturante do projeto iraniano: a soberania entendida como autonomia política. A questão central nunca foi técnica ou instrumental, mas sim a vontade de preservar sua própria capacidade de decisão diante de atores determinados a condicioná-la ou corroê-la.

É nesse eixo intangível, porém crucial, que o que se conhece como Eixo da Resistência tem sido articulado, repetidas vezes. Mais do que uma aliança militar ou uma rede de intermediários armados, trata-se de uma estrutura política e discursiva que confere coerência a uma constelação diversa de atores. Seu centro gravitacional e intelectual está localizado em Teerã, não como um quartel-general operacional, mas como um ponto de referência político. O discurso que articula esse eixo é, acima de tudo, um discurso de autonomia, formulado por meio de uma gramática islâmica que combina soberania, justiça e oposição à ordem hegemônica. Essa narrativa demonstrou uma notável capacidade de adaptação, mesmo quando suas expressões materiais foram severamente afetadas.

A reconstrução em curso hoje não é, portanto, meramente organizacional ou estratégica. É, acima de tudo, a reformulação desse discurso e sua capacidade de continuar a dar sentido e direção a uma rede de atores que operam em um ambiente regional cada vez mais volátil e fragmentado.

Gênese e evolução: da resposta retórica à estrutura para ação.

O termo “Eixo da Resistência” (Muḥawwar al-Muqāwamah) surgiu, significativamente, como uma contranarrativa discursiva deliberada. Apareceu na imprensa árabe no início dos anos 2000 como uma resposta direta à noção de “Eixo do Mal” formulada pelo então presidente dos EUA, George W. Bush. Essa origem é fundamental. Enquanto Washington agrupava certos Estados sob uma categoria moralizante de ameaça e desvio, a contranarrativa propunha unificar atores díspares sob uma noção positiva de resistência legítima contra uma hegemonia percebida como injusta. Desde o início, o Eixo não foi concebido como uma estrutura de comando hierárquica, mas sim como uma estrutura compartilhada para interpretar as relações de poder e as formas de desafiá-las.

O Irã, sob a liderança do Aiatolá Seyyed Ali Khamenei, adotou e reformulou esse conceito, elevando-o de um slogan reativo a um princípio central de sua política externa. Teerã passou a se definir não apenas como um Estado entre outros, mas como um “governo de resistência”, colocando a oposição ao que chama de arrogância global (istikbār-e jahānī) no cerne de sua identidade política. Trata-se menos de uma postura militar do que de uma posição epistêmica fundamental. A estrutura que propõe oferece uma interpretação coerente da ordem internacional como um sistema estruturalmente desigual, dominado pelas potências ocidentais, com os Estados Unidos na vanguarda, e por um projeto israelense percebido como expansionista. Diante desse cenário, a resistência organizada, sustentada e multifacetada é apresentada como o único caminho viável para os povos e Estados que se consideram marginalizados ou oprimidos (mustaz'afīn). Essa estrutura não apenas identifica aliados e adversários, mas também prescreve uma forma de ação política, dando significado e direção a uma estratégia de longo prazo.

Os pilares narrativos: anatomia de um discurso coeso

Para entender o Eixo como uma construção discursiva eficaz, é necessário desconstruir os pilares narrativos que o sustentam. Esses elementos, flexíveis em sua aplicação, mas estáveis ​​em sua essência, são o que permitiram uma coesão notável, apesar da heterogeneidade política, religiosa e nacional de seus membros.

O primeiro pilar é a solidariedade transnacional articulada em torno de uma causa comum . O Eixo constitui uma comunidade política imaginada que transcende as fronteiras estatais e, significativamente, atenua as divisões sectárias. Embora sua espinha dorsal seja predominantemente xiita, incorporou, de forma pragmática e politicamente eficaz, atores sunitas como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, unificando-os sob a causa palestina como o emblema supremo da injustiça regional. Essa solidariedade é alimentada por valores compartilhados: a cultura do sacrifício e do martírio, a primazia da justiça sobre uma paz imposta e o apoio ativo aos movimentos de libertação, que, por sua vez, o Eixo reproduz. Não se trata de uma aliança administrativa ou contratual, mas de uma fraternidade simbólica forjada em uma narrativa compartilhada de luta histórica.

O segundo pilar, e talvez o mais decisivo para o núcleo iraniano, é a soberania concebida como um valor inegociável . O discurso do Eixo coloca a defesa da autodeterminação nacional no ápice de sua hierarquia normativa. Para o Irã, isso implica salvaguardar seu projeto político e seu direito ao desenvolvimento autônomo, incluindo suas capacidades tecnológicas e defensivas. Para o Hezbollah no Líbano, a soberania se expressa na resistência à ocupação passada e à interferência persistente. Para o Ansar Allah no Iêmen, assume a forma de oposição a uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, interpretada como uma extensão de uma ordem hegemônica externa. Dentro dessa estrutura, sanções, pressão diplomática ou ataques militares são apresentados como violações de uma soberania sacrossanta, legitimando assim a “resistência” não como agressão, mas como um direito inerente e um dever político e, em muitos casos, também religioso.

O terceiro pilar é o pragmatismo estratégico como método operacional. Ao contrário da caricatura de uma ideologia rígida e autodestrutiva, o discurso do Eixo demonstrou uma capacidade sustentada de cálculo e adaptação. Não se trata de um bloco monolítico nem de uma máquina de resposta automática. Sua trajetória recente revela uma cuidadosa calibragem entre a retórica confrontativa maximalista e a preservação dos interesses vitais de cada um de seus componentes. A participação decisiva de milícias integradas ao Eixo da Resistência no Iraque e do Hezbollah na Síria contra o Estado Islâmico constitui o exemplo mais eloquente. Atores declaradamente hostis aos Estados Unidos cooperaram de fato com uma coalizão liderada por Washington para neutralizar uma ameaça comum — o takfirismo —, priorizando a estabilidade regional e sua própria sobrevivência acima de qualquer noção de pureza ideológica.

O teste decisivo: adaptação narrativa e latência estratégica do Eixo da Resistência

Os últimos anos representaram os maiores desafios à coerência e credibilidade do Eixo como narrativa operacional. A guerra em Gaza, a eliminação de figuras-chave como Qasem Soleimani e, particularmente revelador, o confronto militar direto entre Irã e Israel em junho de 2025 foram interpretados por comentaristas céticos como prova da natureza mítica do Eixo ou mesmo de seu colapso definitivo. No entanto, uma leitura sob uma perspectiva discursiva e política revela não um fracasso, mas um complexo processo de adaptação, sofisticação narrativa e reorganização estratégica.

Desde a ofensiva israelense em múltiplas frentes, lançada após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e intensificada após a guerra de doze dias em junho de 2025, os atores do Eixo adotaram uma fase de latência cuidadosamente calculada. Longe de implicar fraqueza, essa pausa reflete uma retirada inteligente com o objetivo de preservar capacidades, fortalecer a legitimidade e consolidar a influência regional. Desde o final de 2024, diversos relatórios têm documentado dinâmicas de reorganização institucional, mobilização social e expansão do engajamento político em seus contextos nacionais.

O episódio de junho de 2025 é particularmente ilustrativo. Diante de um ataque israelense em larga escala, a resposta iraniana foi calculada e simbólica, concebida para restaurar a dissuasão sem precipitar uma guerra em grande escala. As chamadas frentes aliadas do Eixo — o Hezbollah no Líbano, as milícias no Iraque e o Ansar Allah no Iêmen — não lançaram uma ofensiva maciça e coordenada, como a retórica de unidade dessas frentes poderia sugerir. De uma perspectiva estritamente militar, isso poderia ser interpretado como desengajamento. No entanto, segundo a lógica do discurso do Eixo, essa contenção reflete deliberadamente o controle, evitando uma escalada regional massiva que poderia forçar uma intervenção direta dos EUA e desestabilizar todos os componentes do bloco.

No Líbano, o Hezbollah reorientou sua estratégia para a resiliência comunitária e a autossuficiência política, implementando programas de assistência, subsídios habitacionais e microcrédito que fortalecem sua base em áreas de maioria xiita. Nesse sentido, o movimento demonstra que a força não se mede apenas por confrontos abertos, mas pela capacidade de organizar tempo, recursos e vontade em prol de objetivos de longo prazo.

No Iraque, a estratégia centra-se na institucionalização e na transformação da presença política em influência duradoura. A integração dos atores do Eixo nas estruturas estatais e nos projetos de desenvolvimento econômico demonstra uma abordagem astuta: consolidar o poder por meio da legitimidade e das rotinas administrativas, em vez do confronto direto. Isso reforça a percepção de normalidade e estabilidade, solidificando seu papel como ator indispensável no cenário político nacional, ao mesmo tempo que projeta uma narrativa de soberania e reconstrução diante das pressões externas.

Dinâmicas semelhantes são observadas no Iêmen. O Ansar Allah concentra-se na governança territorial e social, projetando autoridade e legitimidade por meio de redes comunitárias e da administração cotidiana. A narrativa de autodeterminação e defesa contra interferências externas torna-se uma força motriz para a coesão interna e um instrumento para a projeção política regional.

Esta fase demonstra que o Eixo não é um bloco dependente de recursos externos, mas sim um projeto politicamente autônomo que utiliza sua narrativa, coesão social e adaptabilidade para manter sua relevância e coesão. Sua força reside menos no confronto imediato do que na construção de uma estrutura epistêmica comum: uma linguagem de resistência que organiza percepções, prioriza ameaças e oferece coerência estratégica a diversos atores que compartilham afinidades e interesses, mesmo quando operam com independência tática.

Essa abordagem ressalta um princípio fundamental do Eixo: a resiliência se constrói sobre a autonomia e o cálculo estratégico, integrando capacidades locais, dissuasão seletiva e gestão de riscos a longo prazo. A narrativa abrangente do bloco é ajustada, incorporando o cálculo ponderado, a resiliência comunitária e a resistência prolongada como virtudes superiores ao impulso imediato. A capacidade de absorver um golpe severo, responder simbolicamente e manter a influência política é apresentada internamente como uma forma de poder racional e superior, reafirmando a centralidade do Irã e a coesão do Eixo como um ator político estratégico na região.

Conclusão: a resiliência da narrativa e seu futuro

A obsessão do Ocidente com mapas de mísseis, cadeias de comando e suprimentos de armas obscureceu sistematicamente a compreensão do fenômeno mais duradouro e potente da geopolítica regional. O Eixo da Resistência é, acima de tudo, uma arquitetura de significado. Ele funciona como uma estrutura discursiva robusta que permite a diversos atores — desde um Estado revolucionário com ambições regionais até milícias profundamente enraizadas em seus contextos locais — interpretar seu lugar no mundo, legitimar suas ações perante suas bases sociais e forjar alianças baseadas em uma visão de mundo compartilhada, em vez de interesses materiais imediatos.

Sua força não se mede unicamente, e talvez nem principalmente, por sua capacidade de desencadear guerras coordenadas em múltiplas frentes — uma ideia que o episódio de 2025 ajudou a refutar. Seu verdadeiro poder reside na estruturação de opções políticas, na atribuição de um significado épico às lutas locais e na sustentação de uma alternativa conceitual à ordem de segurança dominante. A interação dialética entre o centro ideológico iraniano, que estabelece os princípios fundamentais, e as periferias operacionais, como o Hezbollah, o Iêmen e as milícias iraquianas, que aplicam pragmaticamente esses princípios em seus respectivos contextos, é o que confere ao Eixo sua surpreendente resiliência e capacidade de evolução.

A reconstrução mais significativa não está ocorrendo apenas em oficinas de mísseis ou drones, embora tais avanços existam, mas sim na reformulação contínua dessa narrativa para uma era de confronto direto e cálculos geopolíticos muito mais complexos. Enquanto o discurso da resistência continuar a oferecer um propósito histórico, um escudo de legitimidade soberana e um senso de comunidade, o Eixo, como força motriz, permanecerá um fator central tanto no imaginário político quanto na realidade operacional da região.

A questão essencial, segundo essa narrativa, continua sendo a soberania e a capacidade de definir o próprio destino sem restrições externas. Esse princípio provou ser resiliente e provavelmente continuará sendo.

(*) Pesquisador, especializado em Islã Político