"Sionismo fomenta guerra religiosa no Nobre Santuário, onde forças de ocupação deixaram 150 palestinos feridos", diz professor

Joseph Massad, da Universidade de Colûmbia traça a história da contestação de lideranças sionistas do caráter islâmico do centro

247 - Escreve o professor Joseph Massad, da Universidade de Columbia, em artigo no site Middle East Eye: "O grupo fundamentalista colonial judeu israelense 'O Retorno ao Monte', que defende a construção de um 'terceiro templo judaico' em al-Haram al-Sharif, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, e está associado ao grupo racista Kach, anunciou esta semana que planeja sacrificar animais como parte dos rituais da Páscoa judaica na sexta-feira em al-Haram.

Em resposta, o Hamas declarou que não permitirá que tais rituais ocorram e os impedirá 'a qualquer custo'. A Autoridade Palestina e o governo jordaniano também condenaram os planos. Em fevereiro passado, o grupo, fingindo ser muçulmano, entrou em al-Haram al-Sharif e rezou lá.



Em vista do anúncio dos sacrifícios de animais, o diretor da mesquita nomeado pela Jordânia emitiu uma decisão proibindo os fiéis muçulmanos de permanecerem isolados na mesquita, uma prática devocional comum para os fiéis muçulmanos durante o Ramadã, até os últimos 10 dias do Ramadã. Isto é, após o fim da páscoa.



Ainda assim, os fiéis palestinos insistiram em permanecer na mesquita na noite passada para impedir que o grupo extremista entrasse em al-Haram e foram atacados por seguranças israelenses que feriram mais de cem fiéis".

No texto, o professor de política árabe e história intelectual traça a história da contestação de lideranças sionistas do caráter islâmico do centro. Por muitos anos, lideranças sionistas concordavam em manter a proibição a judeus no local, o que foi alterado em 1969 pelo rabino do Exército israelense, Shlomo Gorem.

"Ele argumentou que havia evidências de que os judeus construíram um local de oração permanente no 'Monte' até o século 16, uma afirmação que os historiadores contestam".

A ideia ganhou tração nos anos 1980. "O próprio Muro de Buraq, ou o que é conhecido em inglês como 'o Muro das Lamentações', muito menos al-Haram al-Sharif, nunca teve uma importância religiosa central como local de oração para os judeus antes do advento do sionismo". Em 1986, a autorização para a entrada de judeus foi ampliada.

Em 1990, conflitos eclodiram, com forças israelenses matando mais de 20 manifestantes palestinos.

"Antes de 2003, o governo israelense começou a permitir que não mais de três judeus religiosos visitassem al-Haram por vez, mas desde então aumentou constantemente esse número para mais de 50, e o fez sem a aprovação das autoridades islâmicas do Waqf".

"Em 2009, depois de fazer comentários racistas sobre os palestinos, o ministro da Segurança Interna de Israel, Yitzhak Aharonvitch, do partido de direita Yisrael Beitenu, fez mais uma visita ao al-Haram. Mais provocações e profanações sionistas continuaram. Em setembro de 2015, o governo israelense impediu que os palestinos entrassem no al-Haram para abrir caminho para os judeus orarem lá".

"De fato, a questão de se os judeus são permitidos halachicamente para entrar e muito menos rezar em al-Haram al-Sharif continua sendo um grande ponto de discórdia nos círculos religiosos judaicos em Israel, tanto que no ano passado houve rumores de que Netanyahu concluiu um acordo com um rabino conservador e chefe de um partido político para proibir temporariamente os judeus de entrar no al-Haram em troca de ingressarem em seu governo de coalizão.



A resistência palestina em curso contra o colonialismo israelense das últimas semanas, seja em Israel ou na Cisjordânia e Gaza, atingiu um pico febril, com assassinatos israelenses de palestinos em toda a Cisjordânia, especialmente em Jenin.



Enquanto os palestinos percebem que o colonialismo de colonos tem como alvo e continua a visar toda a terra dos palestinos, as tentativas em curso de tomar lugares sagrados muçulmanos palestinos, seja em Jerusalém, Hebron, ou em Nablus' Maqam Yusuf al-Dwayk, um santo local , ou o que os fanáticos sionistas alegam ser o bíblico 'Túmulo de José', continuam em ritmo acelerado, assim como a valente resistência palestina a eles".



"A resistência palestina e as revoltas contra a colônia não cessaram desde a primeira chegada de colonos judeus na década de 1880. Israel pode convocar quaisquer líderes árabes que quiser para ajudá-lo a reprimir o protesto palestino, mas não há razão para acreditar que os palestinos algum dia deixarão de resistir enquanto o colonialismo sionista permanecer".

