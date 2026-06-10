BNDES financia expansão de semicondutores no Brasil

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 143,3 milhões para a Zilia Technologies ampliar a produção nacional de semicondutores, incluindo chips e memórias usados em smartphones, computadores, tablets, smart TVs, automóveis, impressoras, equipamentos de segurança e outras tecnologias presentes no cotidiano, com recursos do programa BNDES Mais Inovação.

O projeto apoiado pelo banco prevê investimentos em pesquisa, desenvolvimento, aquisição de equipamentos e modernização da fábrica da Zilia em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo o BNDES, a iniciativa integra a estratégia de fortalecer a indústria brasileira de alta tecnologia e inserir o país de forma mais competitiva na cadeia global de semicondutores.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a fabricação nacional de semicondutores tem papel estratégico para reduzir a dependência externa e ampliar a competitividade da indústria brasileira.

“Fabricar e desenvolver semicondutores aqui no Brasil é um passo estratégico para reduzir a dependência de componentes importados e fortalecer a produção nacional desses produtos. Além disso, a produção local reduz custos, aumenta a competitividade do mercado interno e promove a formação de mão de obra altamente qualificada. Para o BNDES, apoiar esses investimentos é fundamental para aproximar o Brasil dos padrões internacionais mais avançados do setor”, disse Mercadante.

Investimento mira indústria de alta tecnologia

O financiamento acompanha um movimento de reorganização da cadeia global de tecnologia, em um cenário no qual semicondutores, hardware avançado e inteligência artificial tendem a se tornar cada vez mais integrados. Aplicações de IA, machine learning e big data exigem dispositivos de memória com maior capacidade de armazenamento, melhor desempenho e menor consumo de energia.

Nesse contexto, o apoio do BNDES deve acelerar a entrada da Zilia em novas frentes tecnológicas, incluindo memórias de alta performance. Esses componentes podem ser utilizados em data centers e em soluções avançadas de inteligência artificial, áreas consideradas estratégicas para a próxima etapa da indústria digital.

Zilia produz mais de 150 milhões de chips por ano

Atualmente, a Zilia Technologies fabrica mais de 150 milhões de chips e 7 milhões de módulos por ano, com foco em memórias e dispositivos de armazenamento destinados a computadores, celulares e servidores. A empresa atende grandes companhias globais de tecnologia da informação e comunicação que operam no Brasil.

O projeto financiado inclui a compra de equipamentos de produção, especialmente máquinas de teste, montagem, manipulação e medição. A liberação dos recursos aprovados dependerá da formalização do contrato de financiamento, do cumprimento das obrigações e condicionantes aplicáveis aos contratos do BNDES e do cronograma apresentado pela Zilia.

Empresa prevê novas contratações até o fim da década

Com unidades em Atibaia e Manaus, a Zilia emprega atualmente 700 profissionais. A expectativa da companhia é contratar cerca de 100 pessoas por ano até o fim da década, com foco em áreas como engenharia, manufatura avançada e pesquisa e desenvolvimento.

O BNDES Mais Inovação, programa responsável pelos recursos da operação, consolidou-se como instrumento de apoio à modernização produtiva, ao desenvolvimento tecnológico e ao aumento da competitividade da indústria brasileira. Entre 2023 e 2026, foram realizadas 1.012 operações na região Sudeste, com quase R$ 13 bilhões em financiamentos para o setor industrial.