Queda de investimentos da Petrobras pode chegar a 17%, diz FUP

247 - O plano de negócios (PN) da Petrobras para o período de 2026-2030, anunciado na quinta-feira (27) pela estatal, é motivo de preocupação para a sociedade brasileira, avalia a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

A FUP critica a queda de investimentos da maior empresa do país. Para os próximos cinco anos, a Petrobrás prevê US$ 109 bilhões de investimentos totais, com declínio de 1,8% na comparação com os US$ 111 bilhões do plano atual (2025 a 2029).

“Uma análise mais atenta revela que o compromisso de investimentos caiu de US$ 98 bilhões, no PN 2025, para US$ 81 bilhões, no PN 2026, com queda de 17,3%, o que revela um nível de incertezas projetado elevado”, destaca o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, ao criticar a novidade introduzida pela empresa, que criou duas modalidades de carteira de investimentos em implantação - Carteira em Implantação Base e Carteira em Implantação Alvo.

Documento enviado pela Petrobras à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) diz que o novo mecanismo, com as duas categorias de investimentos em implantação, visa garantir resiliência financeira e flexibilidade para responder às condições de mercado.

Na avaliação de Bacelar, “além de confuso, o novo artifício criado pela Petrobrás poupa a empresa de compromissos extras de investimentos e respalda eventuais maiores quedas de inversões ao longo do período”.