Antártica tem degelo recorde, afirmam pesquisadores

247 - Cientistas do National Snow and Ice Data Center, da Universidade de Colorado Boulder (EUA), informaram que o derretimento do gelo no mar da Antártica ou Antártida alcançou um novo recorde. No último dia 13, a extensão do gelo marinho na Antártida, Polo Sul do Planeta Terra, caiu para 1,91 milhão de quilômetros quadrados (km²), abaixo do recorde anterior de 1,92 milhão de km², em 25 de fevereiro do ano passado. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo.

De acordo com pesquisadores, desde o começo do verão, os níveis de gelo têm ficado bem abaixo da média e dos recordes do ano passado. As condições climáticas trouxeram ar quente para a região em ambos os lados da Península Antártica", afirmaram. No Brasil, a estação dura de 21 de dezembro a 21 de março.

Na última terça-feira (14), o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que o planeta sofre o risco de um deslocamento "de proporções bíblicas" de pessoas que podem não morar mais em cidades com faixas litorâneas, e se mudar para municípios afastados do mar. O dirigente citou o aquecimento global e o consequente avanço do mar como uma das causas da migração acelerada no mundo.

