ONU: aumento do nível do mar pode provocar êxodo de 'proporções bíblicas'

Apoie o 247

ICL

247 - O planeta sofre o risco de um deslocamento "de proporções bíblicas" de pessoas que podem não morar em cidades com faixas litorâneas e se mudar para municípios afastados do mar. O alerta partiu do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, nesta terça-feira (14).

O dirigente alertou para as consequências do aquecimento global, de acordo com a Folha de S.Paulo. "O perigo é grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, uma em cada 10 pessoas na Terra", disse Guterres diante do Conselho de Segurança da ONU. "As comunidades que vivem em áreas baixas e países inteiros poderiam desaparecer para sempre. Um êxodo [de populações inteiras, de proporções bíblicas".

>>> 'É evidente que Dilma sofreu um golpe', afirma o jurista Walfrido Warde

De acordo com especialistas do painel sobre mudanças climáticas da ONU (IPCC, na sigla em inglês), o nível do mar aumentou de 15 centímetros (cm) a 25 cm entre 1900 e 2018. E um aumento de 43 cm pode acontecer até 2100. A subida do nível do mar poderia chegar a 84 cm se o planeta aquecer 3°C ou 4°C até o fim do século.

Na ONU, Guterres afirmou que, "seja qual for o cenário, países como Bangladesh, China, Índia e Holanda estão todos em risco". "Megacidades em todos os continentes sofrerão impactos severos, como Cairo, Lagos, Maputo, Bangcoc, Daca, Jacarta, Mumbai, Xangai, Copenhague, Londres, Los Angeles, Nova York, Buenos Aires e Santiago", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.