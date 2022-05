Brasil já monitora Amazônia e não precisa de satélites de Musk, diz especialista

Apoie o 247

247 - Coordenador do MapBiomas e especialista em monitoramento ambiental, Tasso Azevedo afirmou que o Brasil não precisa de satélites do bilionário Elon Musk para monitorar a Amazônia brasileira. "(Os equipamentos de Musk) são satélites de comunicação. (...) Não são satélites óticos, eles não conseguem enxergar coisas na superfície, no território, o que é usado para fazer monitoramento do desmatamento", disse o analista. "Não é por falta de achar desmatamento e de monitorar que a gente não tem fiscalização e controle do desmatamento. Pelo contrário, o que falta é essa parte da fiscalização e do controle", afirma.

De acordo com Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, rede de mais 70 organizações da sociedade civil, "monitoramento a gente tem e é de qualidade". "O que a gente não tem é governo. Não adianta a gente ter a informação e não ter quem aja, tome ações em cima da informação", continuou. As entrevistas desta matéria foram concedidas ao portal G1.

Bolsonaro admitiu que o governo brasileiro pretende entregar ao empresário a base de Alcântara (MA), que serve para o lançamento de foguetes.

Professor da Universidade Federal do ABC (SP), Sergio Amadeu, pesquisador de redes digitais, fez críticas a Bolsonaro e ao ministro das Comunicações, Fabio Faria. De acordo com o estudioso, o que foi discutido no encontro deles com o empresário é "símbolo da submissão" do Brasil aos interesses estrangeiros.

